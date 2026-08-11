Döşemealtı'nda Kaçak Tütün Operasyonu
Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde düzenlenen operasyonla 1 kişi gözaltına alındı, kaçak tütün ele geçirildi.
Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde düzenlenen kaçak tütün operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince ilçede kaçak tütün ve tütün mamulleri üretenlerin yakalanması için çalışma yapıldı.
Belirlenen adrese düzenlenen baskında, 280 gram kıyılmış tütün, 15 bin 800 makaron, 18 doldurma aparatı ve elektrikli doldurma makinası ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Kaynak: AA
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