Doski Vadisi'nde 5 Metreyi Bulan Kar Görüntüleri - Son Dakika
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Doski Vadisi'nde 5 Metreyi Bulan Kar Görüntüleri

Doski Vadisi\'nde 5 Metreyi Bulan Kar Görüntüleri

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yer alan Doski Vadisi'nde kar kalınlığı yer yer 5 metreyi buluyor. Hakkari İl Özel İdaresi ve Yüksekova İlçe Özel İdare Müdürlüğü ekipleri, kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor. Bölgedeki tüneli andıran yolları görenler şaşkınlıklarını gizleyemezken, ekipler kepçe ve ekskavatör kullanarak çalışmalarını yürütüyor. Karla mücadele ekipleri, mayıs ayında Yüksekova'nın diğer bölgelerinde de çalışmaların devam ettiğini belirtti.

07.05.2024 21:54
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Doski Vadisi'nde mayıs ayında 5 metreyi bulan kar görüntüleri hayrete düşürüyor

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Doski Vadisi'nde yer alan Mirgezer Üs bölgesinde kar kalınlığı yer yer 5 metreyi bulurken, ekiplerin kar temizleme çalışmaları sürüyor.

Hakkari İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği ve Yüksekova İlçe Özel İdare Müdürlüğü Şantiye Şefliği ekipleri, ilçe merkezine 35 kilometre uzaklıkta bulunan Doski Vadisi'ndeki Mirgezer Üs bölge yolunda karla mücadele çalışması yaptı. Kar kalınlığının yer yer 5 metreyi bulduğu bölgede zaman zaman zor anlar yaşayan ekipler, kepçe ile açamadıkları alanlarda ise ekskavatör kullanıyor. Tüneli andıran yolları görenler şaşkınlıklarını gizleyemezken, bir yandan da fotoğraf çekiyor. Bölgede çalışmaların devam edeceğini ifade eden karla mücadele ekipleri, mayıs ayında Yüksekova'nın birçok bölgesinde karla mücadele çalışmasının devam ettiğini belirtti.

Kaynak: İHA

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