Döviz bürosu soyguncusu, iş yeri sahibini güvenli şekilde uzaklaşmak için rehin almış

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ADANA'da yüzünü cerrahi maskeyle gizleyip, döviz bürosundan 17 bin 435 avro, 50 dolar ile 18 bin 810 lira gasbedip, iş yeri sahibini de rehin alan Eyup S. (56), tutuklandı. Eyup S.'nin, ifadesinde, "Hurdacılık yapıyorum. Borçlarım olduğu için olayı gerçekleştirdim. İş yerindeki kişiyi güvenli bir şekilde uzaklaşabilmek için rehin aldım" dediği ortaya çıktı.

Olay, 26 Aralık'ta saat 19.00 sıralarında Çukurova ilçesi Mahfesığmaz Mahallesi Şehitler Bulvarı'ndaki döviz bürosunda meydana geldi. Yüzünü cerrahi maskeyle gizleyip, döviz bürosuna giren Eyup S., belinden çıkardığı tabancayı çalışanlara doğrultup, kasadaki paraları istedi. Çalışanlar, kasadaki 17 bin 435 avro, 50 dolar ile 18 bin 810 lirayı şüpheliye verip, panik butonuna bastı. Gasbettiği paraları montunun cebine koyan Eyup S., polisin geldiğini fark edince iş yeri sahibi İbrahim Halil T.'yi (41) rehin aldı. Olay anı ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Telsizle anons edilmesi üzerine Gasp Büro Amirliği, Çukurova İlçe Emniyet Müdürlüğü ile çok sayıda motorize yunus ekibi bölgeye sevk edildi. Rehin aldığı İbrahim Halil T. ile ara sokakta izini kaybettirmeye çalışan Eyup S., havaya uyarı ateşi açıp çevresini saran polislere teslim oldu. İbrahim Halil T. kurtarılırken, şüpheli ise gasbettiği para ve olayda kullandığı tabancayla birlikte gözaltına alındı.

Emniyete götürülen Eyup S., ifadesinde, "Hurdacılık yapıyorum. Borçlarım olduğu için olayı gerçekleştirdim. İş yerindeki kişiyi güvenli bir şekilde uzaklaşabilmek için rehin aldım" dedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Eyup S., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Haber: Anıl ATAR-Kamera: Yaşarcan SERİNTÜRK/ADANA,