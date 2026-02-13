Döviz Dönüşüm Operasyonu: 29 Gözaltı - Son Dakika
Döviz Dönüşüm Operasyonu: 29 Gözaltı

13.02.2026 10:16
İstanbul merkezli operasyonda, hayali ihracat faturaları düzenleyen 36 şüpheliden 29'u gözaltına alındı.

İstanbul merkezli 5 ilde döviz dönüşüm desteği almak ve kaynağı belirsiz paraları yurt içine sokmak için organizasyon kurarak hayali ihracat ve ithalat faturaları düzenledikleri iddia edilen 36 şüpheliden 29'u gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, şüpheli firma ve şahısların döviz dönüşüm desteği almak ve kaynağı belli olmayan paraların yurt içine sokulması amacıyla organizasyon kurdukları bildirildi.

Açıklamada, şüphelilerin hayali ihracat ve ithalat faturaları düzenledikleri, ihracat yapıldığı beyan edilen ülkelerden swift yoluyla döviz şeklinde gelen paraların kaynağının belli olmadığı, nakit beyan formlarıyla getirildiği beyan edilen paraların yurt içinde toplanan dövizler ya da üçüncü kişilere ait olduğu ve kendi aralarında düzenledikleri belgelerle döviz dönüşüm desteğinden faydalandıklarının tespit edildiği belirtildi.

Yapılan çalışmalarda "Altun Gold Kıymetli Madenler Ticaret AŞ, Altun Gold Kıymetli Madenler Ticaret AŞ Çarşı Şubesi, Altun Sanal Mağaza e-Ticaret Ltd. Şti, Ata Deniz Metal Demir Çelik AŞ, Deniz Sera Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti, Çelik Kons. Yapı İnş. San. ve Tic. AŞ, Akdeniz Cam Genel Pazarlama Mum İnşaat Kuyumculuk Otomotiv Emlak Taşımacılık Turizm Tarım Sanayi Ticaret Ltd. Şti, Muti Demir İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti, Bağdatlı Boya ve Kimya İnşaat Sanayi Ticaret Ltd. Şti, Hanedar Metal İnşaat Taahhüt Turizm Otomotiv Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti" isimli şirketlerin şüpheli olduğunun belirlendiği kaydedildi.

Gerçek ve tüzel kişiliklere ait suç tarihinden itibaren elde edildiği değerlendirilen 9 şirket, 1 dükkan, 25 tarla-arsa, 12 konut/daire ve 104 araca el konulmasına karar verildiği belirtilen açıklamada, İstanbul merkezli Ankara, Antalya, Kocaeli ve Kayseri olmak üzere 5 ilde 36 şüpheli ve 9 iş yerine yönelik eş zamanlı operasyonda 29 zanlının gözaltına alındığı bildirildi.

Kaynak: AA

İstanbul, Güvenlik, İhracat, Ekonomi, Finans, Güncel, Döviz, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Döviz Dönüşüm Operasyonu: 29 Gözaltı

SON DAKİKA: Döviz Dönüşüm Operasyonu: 29 Gözaltı - Son Dakika
