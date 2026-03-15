Üye Girişi
Son Dakika Logo

Döviz Krizi Uyarısı!

15.03.2026 11:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP'li Karabat, döviz baskılama politikalarının çöküşte olduğunu ve devalüasyon riskinin arttığını belirtti.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, "Doları baskılama politikası çöküyor, şok gelmeden harekete geçilmeli. Geçmiş dönemlerde para arzıyla dolar arasındaki makas belirli bir noktaya gelince devalüasyon oluyordu. Şu anda aradaki fark yüzde 40 civarında ve yüzde 50'ye ulaştıkça devalüasyon riski büyüyor. Bu hızda devam ederse eylül ayında risk en tepe noktaya ulaşmış olacak. Yabancılar İran Savaşı ile varlıklarını satıp çıkmaya başladılar. Yerli yatırımcı da dövize yönelirse tarihteki en büyük kur krizlerinden birisini yaşayabiliriz. Bu nedenle önce hukukun üstünlüğü ve iç barış, sonra ekonomide yapısal reformlarla gelecek şoklara hazırlıklı olunabilir" dedi.

CHP İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, sosyal medya hesabından "Doları baskılama politikası çöküyor, şok gelmeden harekete geçilmeli" başlıklı açıklama yaptı. Karabat'ın açıklaması şöyle:

"AKP, halk için bir kalkınma programı uygulamak yerine, döviz krizini engelleyecek ve hükümete kesintisiz finansman sağlayacak politikalar uygulamaktadır. İşsizlik, derin yoksulluk, gelir adaletsizliği gibi konularla ilgilenmezler. Bu nedenle enflasyonda kalıcı bir iyileşme göremiyoruz. Sanayileşemeden hizmet sektörü ağırlıklı bir ekonomiye hızla geçiyoruz. İthalata ve sıcak paraya bağımlılığımız ileri seviyede. Zengin olmadan zengin gibi tüketiyoruz. Bunun bedeli ağır olacak. Bir tarafta para arzı genişlemeye devam ederken diğer tarafta enflasyonla mücadelede neredeyse tek araç olarak kurun tutulması tercih ediliyor. Bu iki politika aynı anda yürütüldüğünde ise ekonomik dengelerde önemli çelişkiler ortaya çıkıyor. Dövizin çeşitli araçlarla baskılanması, enflasyonun gerçek nedenini ortadan kaldırmaz; yalnızca fiyat artışlarının bir bölümünü geciktirir veya gizler. Bu nedenle döviz kurunun tutulması aslında enflasyonu düşürmekten çok enflasyonun görünümünü geçici olarak yumuşatan bir mekanizma haline gelir."

"Bu işte kim kazançlı"

Paylaşımına, piyasadaki para arzı (TRM2) ve döviz kurunu karşılaştıran bir grafik ekleyen Karabat, bu verilerin önemli ipuçları verdiğini belirterek, şöyle devam etti:

"TRM2, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan en geniş para arzı göstergelerinden biridir. Dolaşımdaki nakit, vadesiz mevduat ve tasarruf hesaplarını kapsar. Basitçe söylemek gerekirse ekonomide harcanmaya hazır toplam TL miktarını gösterir. TRM2 ne kadar hızlı büyürse piyasadaki para bolluğu da o kadar artar. Türkiye'de uzun yıllar boyunca TRM2 ile döviz kuru arasında güçlü bir ilişki vardı. Piyasadaki TL arttıkça kur da buna paralel hareket ederdi. Ancak son yıllarda bu ilişki bozuldu. TRM2 hızla büyümeye devam ederken dolar kuru aynı ölçüde artmıyor. Bunun temel nedeni kurun çeşitli araçlarla baskılanması. Sonuçta para arzıyla kur arasındaki makas açılıyor ve bu durum ekonomide biriken dengesizliklerin ileride daha sert fiyat hareketlerine dönüşme riskini artırıyor. Düşük kur politikası belirli bir noktada enflasyonu dizginlediği için savunulabilir. Ancak sonuçta enflasyon düşmüyor, halk yoksullaşıyor. 'Kur düşük tutulacak' sözü verilen yabancılar carry-trade ile yüksek faizlerini alıp gidiyor. Soruyorum: Kim bu işte kazançlı?"

"Eylül ayında risk en tepe noktaya ulaşmış olacak"

Enflasyonun kalıcı biçimde düşmesi için para politikası, maliye politikası ve yapısal reformların birlikte çalışması gerekir. Para arzı kontrol altına alınmadan, bütçe disiplinini güçlendirmeden ve üretim verimliliğini artırmadan yalnızca kur üzerinden enflasyonla mücadele etmek sürdürülebilir bir çözüm üretmez. Geçmiş dönemlerde para arzıyla dolar arasındaki makas belirli bir noktaya gelince devalüasyon oluyordu. Şu anda aradaki fark yüzde 40 civarında ve yüzde 50'ye ulaştıkça devalüasyon riski büyüyor. Bu hızda devam ederse eylül ayında risk en tepe noktaya ulaşmış olacak. Yabancılar İran Savaşı ile varlıklarını satıp çıkmaya başladılar. Yerli yatırımcı da dövize yönelirse tarihteki en büyük kur krizlerinden birisini yaşayabiliriz. Bu nedenle önce hukukun üstünlüğü ve iç barış, sonra ekonomide yapısal reformlarla gelecek şoklara hazırlıklı olunabilir."

Kaynak: ANKA

Ekonomi, Güncel, Finans, Döviz, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2026 12:29:53. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.