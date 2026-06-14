Down Sendromlu Çocuklar Kiraz Festivali'nde Sahne Aldı - Son Dakika
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Down Sendromlu Çocuklar Kiraz Festivali'nde Sahne Aldı

Down Sendromlu Çocuklar Kiraz Festivali\'nde Sahne Aldı
14.06.2026 10:18
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TekirDown Melekleri Spor Kulübü, 60. Uluslararası Tekirdağ Kiraz Festivali'nde gösteri yaptı.

TekirDown Melekleri Spor Kulübü üyesi down sendromlu 10 çocuk, Süleymanpaşa Belediyesince düzenlenen 60. Uluslararası Tekirdağ Kiraz Festivali'nde sahne aldı.

Festival kapsamında gerçekleştirilen etkinlikte özel gereksinimli çocuklar, hazırladıkları gösterileri izleyicilerin beğenisine sundu.

Performanslarıyla büyük ilgi gören çocuklar, down sendromlu bireylerin spor ve sanat aracılığıyla toplumsal yaşama aktif şekilde katılabildiğini ortaya koydu.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte çocukların sahne performansı uzun süre alkışlandı.

TekirDown Melekleri Spor Kulübü Başkanı Serdar Koç, AA muhabirine, bu tür buluşmaların toplumsal farkındalığın artırılmasına katkı sağladığını söyledi.

Etkinliklerin birlik ve beraberlik duygusunu güçlendirdiğini belirten Koç, özel gereksinimli çocukların sahne almasının onlara özgüven kazandırdığını ifade etti.

Koç, düzenlenen programlarla down sendromlu bireylere yönelik farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını kaydetti.

Gösteride yer alan Ömer İbrahim Erdemir ise sahneye çıkmaktan büyük mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Özel gereksinimli bireylere fırsat verildiğinde neler başarabileceklerini göstermeye çalıştıklarını anlatan Erdemir, kendilerine destek verenlere teşekkür etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Down Sendromlu Çocuklar Kiraz Festivali'nde Sahne Aldı - Son Dakika

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