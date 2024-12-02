Down Sendromlu Çocuklardan İstiklal Marşı Gururu

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Tekirdağ'da down sendromlu çocuklar, Halk Eğitim Merkezince açılan kursta aldıkları derslerle işaret diliyle İstiklal Marşı'nı okumanın gururunu yaşıyor.

Tekirdağ'da, TekirDown Melekleri Spor Kulübü'nün başvurusu üzerine Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce 15 Şubat'ta "Orta ağır düzeyde zihinsel engelli olan bireyler için spor ve fiziki etkinlikler" adlı kurs açıldı.

Kursa katılan down sendromlu 4 çocuk, hemsball, yüzme, cirit atma ve işaret dili eğitimi alıyor.

Down sendromlu çocuklar aldıkları spor eğitimleriyle kendilerini geliştirirken, işaret dili eğitimiyle öğrendikleri İstiklal Marşı'nı kentte düzenlenen çeşitli etkinliklerde okuyacak.

"Milli duygularını ifade edebiliyorlar"

İşaret dili eğitmeni Mahmure Yel, AA muhabirine, öğrencilerinin işitme engelli bireylerle karşılaştıklarında onları anlayabilecekleri seviyeye ulaştığını söyledi.

Kursta çocukların gelişimini ileri seviyeye taşıdıklarını aktaran Yel, "Çocuklar, öğrendikleri işaret diliyle birlikte milli duygularını çok güzel ifade ediyorlar. İşaret dilini seviye seviye geliştiriyoruz. Kendilerine olan güvenleri artıyor. Mimik ve el koordinasyonlarını öne çekiyoruz." dedi.

"İşitme engelli bireylere yardım edebilirler"

Yel, kursta kayıtlı çocuklarla güzel zaman geçirdiklerini belirtti.

Hem ailelerin hem kursa kayıtlı çocukların yaşam kalitelerini artırmak için çalıştıklarını ifade eden Yel, "Hemsball ile dikkatlerini topluyoruz. Yüzme, cirit atma sporlarında çalışıyorlar. Birlikte ilerliyoruz. Sağlıklı, kendine güvenen öz güvenleri artmış olarak toplum içerisinde kendilerini ifade ederken, sporcu kimlikleri ortaya çıkıyor. İşaret diliyle bir işitme engelli biriyle karşılaştıklarında hiçbir şekilde korkmuyorlar. Ellerinden geldiğince yardım etmeye çalışıyorlar. Bu da onlar için çok güzel bir başarı." diye konuştu.

Antrenör Serdar Koç ise çocukların sporcu kimliklerini ön plana çıkarmak için çalıştıklarını vurguladı.

Velilerden Faysal Güzel de çocukların işaret diliyle İstiklal Marşı'nı okuyabilmeleriyle gururlandığını belirtti.

Suzan Berber ise oğlunun kurstan eve geldiğinde çok mutlu olduğunu ve öğrendiklerini tekrar ettiğini kaydetti.