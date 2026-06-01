Down sendromlu Havva'nın Erdoğan'a sevgi gösterisi

01.06.2026 11:11
İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümünde, down sendromlu Havva Demirci, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sarılıp öptü ve onu evine dolma yemeye davet etti. Erdoğan da sevgiyle karşılık verip bayram harçlığı verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü etkinliğindeki konuşması sırasında platforma çıkarak sarılan, yüzünü okşayıp öpen ve işaret diliyle "evlerine dolma yemeye davet eden" down sendromlu genç kız ve annesi, yaşadıkları mutluluğu anlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde 29 Mayıs'ta gerçekleştirilen "İstanbul'un Fethi'nden Gönüllerin Fethine" programında, sahneye çıkan özel gereksinimli genç kız ile sohbet etti. Erdoğan, kendisine sarılan genç kıza sarılarak karşılık verdi.

Erdoğan, işaret diliyle kendisine bir şeyler anlatmaya çalışan ve bayramını kutlayan genç kıza bayram harçlığı verirken, yaşanan o anlar yürekleri ısıttı.

Özel gereksinimli 21 yaşındaki Havva Demirci ve annesi Nurşen Demirci o gün yaşadıkları mutluluğu AA muhabirine anlattı.

Konuşmakta güçlük çektiği için ifadelerini kısıtlı işaret diliyle anlatan Havva Demirci, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çok sevdiğini, sahnede yüzünü öpüp dolma yemeye davet ettiğini söyledi.

Erdoğan'a annesinin yaptığı dolmalardan ikram etmek istediğini belirten Demirci, Cumhurbaşkanından aldığı bayram harçlığını saklaması için annesine verdiğini ifade etti.

"Kızım Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yakından takip ediyor"

Anne Nurşen Demirci de biri erkek 6 çocuk annesi olduğunu, Havva'nın kardeşi Adem ile ikiz olduğunu söyledi.

Geçmişte zor günler yaşadıklarını belirten Demirci, kızının mutluluğu için çaba harcadığını dile getirdi.

Demirci, ailece çok sevdikleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Havva'nın ayrı bir sempati beslediğini, kızının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ilk kez 2016 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi'ndeki bir programda birebir gördüğünü aktardı.

Kızının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yakından takip ettiğini, televizyonda ya da internette gördüğünde kesintisiz izlediğini vurgulayan Demirci, "Millet çocuğunu tatile götürür, biz Cumhurbaşkanım nerede oraya koşuyoruz. Neden, çünkü orada biz mutlu oluyoruz." dedi.

Demirci, kızının mutluluğunun kendisini de mutlu ettiğini ifade ederek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı evlerine yemeğe davet etti.

"Havva'ya trilyonları verseniz bu kadar sevinmez"

Demirci, o gün yaşananları şu sözlerle anlattı:

"Haberlerde fetih programı olacağını öğrendim. 'Hadi kızım gidelim.' dedim. Kızım zaten formayı her zaman içine giyer, formasız duramaz. O gün de hava çok bulanıktı. Gömlek giydirdim, içine de Galatasaray formasını giydi. Cumhurbaşkanının gelişi sırasında hava ısındı. Ben de çok sıcak diye gömleğini aldım. O gün önlerdeyiz biz zaten. Havva, Cumhurbaşkanını görünce heyecanlandı, hareketler yaptı. Ben Cumhurbaşkanına Havva'yı gösterdim. 'Cumhurbaşkanım sizi istiyor.' diye işaret yaptım. Allah razı olsun, hiç ikiletmeden korumalarına emir verdi ve Havva'yı oradan çıkarttırdı. O değişik bir duygu, Havva'nın hareketlerinden anlıyorsunuz zaten. Havva'ya trilyonları verseniz bu kadar sevinmez. Bir çıkar için mi bu çocuk gider? Asla. Sevdiği insana gider, herkesi de sevmez."

Kızının Cumhurbaşkanı Erdoğan'a düşme tehlikesi yaşattığını aktaran Demirci, "Allah göstermesin az kalsın Cumhurbaşkanımı düşürecekti. Allah korusun, Allah'ım esirgesin." ifadelerini kullandı.

Demirci, o an kendisinin de kızı Havva kadar heyecanlı olduğunu dile getirerek, "Havva'nın ilk hareketi zaten, bir candan kucaklama hareketi var. Sarılması, yüzünü sevmesi, 'Ben seni çok seviyorum. Sen benim için değerlisin.' anlamına geliyor." diye konuştu.

"Havva o gün eve neşeli döndü"

Havva'nın o an Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı evlerine dolma yemeye davet ettiğini anlatan Demirci, "Havva ilk çıktığı an 'dolma' hareketi yaptı. 'Eve, bize gel.' dedi. O anda Cumhurbaşkanımı dolma yemeye çağırıyor. Hareketler, 'Ne olursun bize gel.' diyor. İkinci hareketi de Galatasaray formasını gösteriyor, 'Formayı imzala, oraya gideyim, sporcuları göreyim, ne olursun ara onları.' diyor." dedi.

Demirci, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bayramını kutlayan kızına verdiği harçlığı harcamadıklarını, kendileri için değerli olan bu parayı hatıra olarak saklayacaklarını kaydetti.

Havva'nın o gün eve neşeli döndüğünü söyleyen Demirci, "Biz gittiğimizde Havva biraz sıkıldı, daraldı. Kalabalık, biraz sıcaktı. Havva da, Cumhurbaşkanımın geleceği müziğini duyduğu zaman bir heyecan başladı. 'Cumhurbaşkanı geliyor.' denildiği zaman Havva unuttu her şeyi, başladı hareketler. Giderken sıkıntılı gittik, biraz sinirliydi, gelirken mutlu geldi elhamdülillah." ifadelerini kullandı.

Anne Nurşen Demirci, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'in kendisini aradığını, kızını maça davet ettiğini ve imzalı forma sözü verdiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

