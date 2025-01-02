Down Sendromlu Zeynep, Milli Takım Hayaliyle Antrenman Yapıyor - Son Dakika
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Down Sendromlu Zeynep, Milli Takım Hayaliyle Antrenman Yapıyor

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Bilecikli Zeynep Gözgen, masa tenisinde Milli Takıma girmek için haftada 5 gün çalışıyor.

02.01.2025 10:41
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Down sendromlu genç kız masa tenisinde Milli Takıma girmeyi hayal ediyor

BİLECİK - Türkiye Şampiyonası'nda 4. olan down senromlu Zeynep Gözgen, Milli Takıma girmeyi hayal ediyor.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde yaşayan 24 yaşındaki down senromlu masa tenisi sporcusu Zeynep Gözgen, hayaline ulaşmak için Antrenörü Cumhur Yıldızçiçek ile birlikte haftanın 5 günü antrenman yapıyor.

Hedefinin Avrupa'da yapılan maçlarda Türkiye'yi en şekilde temsil etmek istediğini belirten Zeynep Gözgen; "5 gün antrenman yapıyorum. Her gün çalışıyorum. Bu yıl 4'üncü oldum. Hayalim inşallah olursa Milli Takıma girmek istiyorum. Hedefim ise Türkiye'mi Avrupa'da temsil etmek istiyorum" dedi.

"Performansı gün geçtikçe artıyor"

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Masa Tenisi Antrenörü Cumhur Yıldızçiçek ise; "Zeynep kızımızla yaklaşık 4-5 yıldır beraber çalışıyoruz. Haftanın 5 günü antrenman yapıyoruz. Türkiye Şampiyonasında 4'üncü oldu. Hedeflerimiz tabii ki Türkiye'de daha iyi başarılar, dereceler elde etmek. Daha sonrasında Milli Takımla beraber Avrupa'da ülkemizi, ilimizi ve ilçemizi temsil etmek. Zeynep gayet sosyal bir sporcumuz. Diğer öğrencilerimizle beraber antrenmanlarımızı yapıyoruz. Çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. İlk geldiğinde biraz çekingendi, ama ailesinin onu iyi yetiştirmesi sayesinde bizlere çabuk adapte oldu. Performansı gün geçtikçe artıyor. Tabi genel olarak sağlığı açısından spor yapması onun faydasına. Beraber çalışmalarımızı sürdürüyoruz. O bizden memnun biz de ondan memnunuz. İnşallah daha iyi başarılara birlikte devam edeceğiz" dedi.

Down Sendromlu Zeynep, Milli Takım Hayaliyle Antrenman Yapıyor
Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Down Sendromlu Zeynep, Milli Takım Hayaliyle Antrenman Yapıyor - Son Dakika

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