Down Sendromlular İçin Kafe Açıldı

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Kocaeli'de, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde down sendromluların istihdam edildiği kafe hizmete başladı.

Gebze Belediyesi, Hacı Halil Mahallesi'nde faaliyet gösteren kafeyi, down sendromlu gençlerin sosyalleşmesi ve iş hayatına kazandırılması için "Güzide İçten +1" ismiyle dönüştürdü.

Kafenin açılışında konuşan Vali İlhami Aktaş, herkesin birer engelli adayı olduğunu söyledi.

Engelli bireylerle vakit geçirerek neler yaşadıklarını anlamak ve hissetmek istediklerini belirten Aktaş, "Kocaeli'de tüm devlet kurumları, belediyelerimiz, engellilerimizin hayatını kolaylaştırmak için tüm çabayı gösteriyor. Bu tür faaliyetlerde ailelerimize ve engelli bireylerimize soluk aldırmış oluyoruz." dedi.

Gebze Down Sendromu Engelliler Derneği Başkanı Ergün Karalı da engellilerle ilgili farkındalık oluşturarak bunun devamlılığını sağlamak istediklerini kaydetti.

Karalı, kafede çalışacak down sendromlu bireylere eğitim verildiğini anlatarak, "Sevinçliyiz. Buradaki arkadaşlarımız topluma kazandırıldı, hem aileleri sevindi hem de bir farkındalık oluşturuldu." ifadesini kullandı.

Törene, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Soba, Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, siyasi parti temsilcileri, engelli bireylerin aileleri ve vatandaşlar katıldı.