Down Sendromu Farkındalık Günü'nde Renkli Etkinlik - Son Dakika
Down Sendromu Farkındalık Günü'nde Renkli Etkinlik

Down Sendromu Farkındalık Günü\'nde Renkli Etkinlik
26.03.2026 12:57
Kastamonu'da özel bireyler off-road ile gezi düzenledi, üniversite öğrencileri resim etkinliği yaptı.

Kastamonu'da "21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü" kapsamında özel bireyler, off-road araçlarıyla kenti dolaştı, üniversite öğrencileriyle resim yaptı.

Kastamonu Doğa Sporları ve Offroad Kulübü (KASDOFF), Özel Bireyler ve Aileleri Dayanışma Derneği ile Kastamonu Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencileri işbirliğinde etkinlik düzenlendi.

Araçlarını balonlarla süsleyen KASDOFF üyeleri, yanlarına aldıkları Down sendromlu çocuklarla şehir turu attı.

Kastamonu İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Nida Sinsi'yi ziyaret eden çocuklar, verdiği destek dolayısıyla kendisine teşekkürlerini iletti. Dernek Başkanı Huriye Boyraz, İl Özel İdaresinin her zaman desteklerini gördüklerini belirterek, Sinsi'ye "Sevgiyle el ele" yastıkları hediye etti.

Daha sonra Özel Bireyler ve Aileleri Dayanışma Derneğince işletilen Mutlu Kafe'ye gelen Down sendromlu bireyler için İletişim Fakültesi öğrencileri resim çizme ve eğlence etkinliği düzenledi.

KASDOFF Başkanı Onur Kalafatoğlu, AA muhabirine, toplumun önemli bir parçası olan özel bireylerle bir arada olmaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

Onlara verilen değerin çok önemli olduğunu belirten Kalafatoğlu, "Amacımız hem farkındalık oluşturmak hem de özel bireylerimizi topluma kazandırmak. Özel bireylerimizi her şartta, her koşulda destekliyoruz. Her zaman onların yanındayız. Katılan herkes çok mutluydu. Off-roada özel bir ilgi duyuyorlar. Off-road araçlarımızla onlara güzel bir Kastamonu turu attırdık. Hepsi çok memnun, çok sevindiler. Onların mutluluğunu görünce biz de mutlu oluyoruz." dedi.

Kulüp olarak kendilerine ihtiyaç duyulan her anda sahada olduklarını vurgulayan Kalafatoğlu, "Kastamonu Offroad Kulübü olarak biz doğal afetlerde, yangınlarda her zaman arama çalışmalarına katılıyoruz. Bugün de buradayız." diye konuştu.

Huriye Boyraz ise çok güzel bir etkinliğe imza attıklarını dile getirerek, "Kastamonu gezisi düzenledik. Her bir araçta Down sendromlu çocuklarımız ve aileleri bulundu. Bu da bizim için çok kıymetliydi. Emek veren herkese çok teşekkür ediyoruz. Unutmayalım ki sevgiyle gerçekten aşılmayacak engel yoktur. Bunları yürekten hissediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kastamonu Üniversitesi İletişim Fakültesi araştırma görevlisi ve Genç İletişimciler Topluluğu Danışmanı Ferda Yağmur Yurtsever ise şunları kaydetti:

"Birlikte Renkliyiz projesini öğrencilerimizle hazırladık. Dedik ki 'Onlarla onların hayallerini çizelim, gerçekleştirelim.' Birlikte resim yaptık. Sonrasında onların yarım kalan resimlerini yapay zeka teknolojisiyle tamamlayacağız. Bu resimlerin yer aldığı bir sergi açmayı düşünüyoruz. Down sendromlu çocukların ve ailelerinin aslında bilinirliğini artırmak, İletişim Fakültesi öğrencilerinin de özel bireylerle iletişimini, etkileşimini artırmak için bu projeyi yaptık. Üniversitenin sadece teoriden değil, aslında pratikten de faydalandığını göstermek, üniversitenin yaygın etkisini artırmak için bugün burada, bu projede gönülleri birleştiriyoruz."

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Down Sendromu Farkındalık Günü'nde Renkli Etkinlik - Son Dakika

SON DAKİKA: Down Sendromu Farkındalık Günü'nde Renkli Etkinlik - Son Dakika
