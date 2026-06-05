Dr. Hüsam Ebu Safiyye Nefha Cezaevi'nde Hücre Hapsinde - Son Dakika
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Dr. Hüsam Ebu Safiyye Nefha Cezaevi'nde Hücre Hapsinde

05.06.2026 15:03
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İsrail, alıkonulan Dr. Hüsam Ebu Safiyye'yi hücre hapsine aldı, sağlık durumu tehlikede.

İsrail tarafından alıkonulan Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesi Müdürü Dr. Hüsam Ebu Safiyye'nin Nefha Cezaevi'nde hücre hapsine nakledildiği belirtildi.

Filistinli Esirler Enformasyon Merkezi'nden Gazze'deki direnişin sembollerinden biri olan ve 27 Aralık 2024'ten bu yana İsrail'in alıkoyduğu Ebu Safiyye hakkında yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, İsrail Cezaevi İdaresi'nin, idari tutukluluk kararı aleyhine Yüksek Mahkemeye başvuru yapılmasının ardından Dr. Hüsam Ebu Safiyye'yi 3 Haziran'da Nefha Cezaevi'nde hücre hapsine naklettiği kaydedildi.

Ebu Safiyye'nin "insani olmayan şartlarda" alıkonularak kasıtlı tıbbi ihmale maruz bırakıldığı aktarıldı.

Ailesinin ifadelerine yer verilen açıklamada, hücre hapsinin Ebu Safiyye'nin sağlığını tehdit ettiği belirtilerek, sağlık durumunda yaşanan kötüleşmeden İsrail'in sorumlu olduğu vurgulandı.

Birleşmiş Milletler (BM), Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Uluslararası Kızılhaç Komitesi ile uluslararası hukuk kurumlarına Ebu Safiyye'nin sağlık durumunun incelenmesi ve ihtiyaç duyduğu tıbbi tedavinin sağlanması için müdahale etme çağrısı yapıldı.

Gazze'deki direnişin sembolü haline gelmişti

İsrail askerleri 27 Aralık 2024'te Kemal Advan Hastanesi'ni basarak Ebu Safiye'nin de aralarında bulunduğu çok sayıda kişiyi alıkoymuştu.

Doktor Ebu Safiyye'nin 27 Aralık'ta ağır yıkımın olduğu bir sokakta üzerinde beyaz önlüğüyle İsrail tanklarına doğru tek başına yürüdüğü anlar ise sembol haline gelmişti.

Bu, Ebu Safiyye'nin İsrail askerlerince alıkonularak bilinmeyen bir yere götürülmesinden önceki son karelerinden biriydi.

Kemal Advan Hastanesi Müdürü'nün İsrail tanklarına doğru tek başına yürüdüğü kare sosyal medyada binlerce kez paylaşılmıştı.

İsrail ordusu, bir süre kendisinden haber alınamayan Ebu Safiyye'yi alıkoyduğunu doğrulamıştı. Hamas ile varılan ateşkes anlaşmasında serbest bırakılacak isimler arasında Ebu Safiyye'nin da adı geçmiş ancak İsrail basını Filistinli doktorun bırakılmayacağını bildirmişti.

Filistinli doktor, 27 Aralık 2024'ten bu yana İsrail'de hapishanede tutuluyor.

İsrail mahkemesi 16 Ekim 2025'te Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesi Müdürü Dr. Hüsam Ebu Safiyye'nin "idari tutukluk" süresini 6 ay daha uzatmıştı.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Cezaevi, İsrail, Güncel, Sağlık, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dr. Hüsam Ebu Safiyye Nefha Cezaevi'nde Hücre Hapsinde - Son Dakika

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