Dermatoloji Uzmanı Uyarıyor: Sosyal Medyadaki Cilt Uygulamalarına Dikkat

13.04.2026 13:11
Memorial Kayseri Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Dr. Muhammed Burak Yücel, cilt sağlığı için ilkbahar aylarında dikkat edilmesi gerekenler hakkında bilgi vererek sosyal medyada popüler uygulamalara karşı uyardı. Güneş kreminin önemi ve dermatolog kontrolünde yapılan tedavilerin gerekliliğini vurguladı.

Memorial Kayseri Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Dr. Muhammed Burak Yücel, ilkbahara girerken vatandaşların sosyal medyada popüler olan uygulamalara aldanmaması gerektiğini vurguladı. Kıştan çıkarken cilt kusurlarının daha belirgin hale geldiğini belirten Dr. Yücel, bu dönemde hafif kimyasal peeling, nem aşıları, leke mezoterapisi, botoks ve medikal cilt bakımları gibi uygulamaların yapılabileceğini, ancak ağır tedavilerden kaçınılması gerektiğini söyledi.

Bahar ve yaz aylarında güneş kreminin düzenli kullanımının önemine değinen Dr. Yücel, SPF 30 veya 50 güneş kremlerinin günde 2-3 kez yenilenmesini, şapka ve koruyucu kıyafetlerle desteklenmesini önerdi. Sosyal medyada görülen uygulamaların her hasta için uygun olmayabileceğini belirterek, sürdürülebilir ve uzun süreli iyilik halinin önemini vurguladı ve tedavilerin mutlaka dermatoloji uzmanları kontrolünde yapılması gerektiğini ifade etti.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ege’de hareketli anlar: Türk Sahil Güvenliği kovaladı, Yunan botu kaçtı Ege'de hareketli anlar: Türk Sahil Güvenliği kovaladı, Yunan botu kaçtı
Küresel Sumud filosu Gazze için yeniden yola çıktı Küresel Sumud filosu Gazze için yeniden yola çıktı
Arsene Wenger’den A Milli Futbol Takımı hakkında dikkat çeken yorum Arsene Wenger'den A Milli Futbol Takımı hakkında dikkat çeken yorum
Trump tehdit etti, İsrail hemen harekete geçti Orduya ’hazır ol’ talimatı Trump tehdit etti, İsrail hemen harekete geçti! Orduya 'hazır ol' talimatı
Dünya devi gemileri yaktı Osimhen’i alabilmek için 5 yıldız isimle yollarını ayırıyorlar Dünya devi gemileri yaktı! Osimhen'i alabilmek için 5 yıldız isimle yollarını ayırıyorlar
Rayo Vallecano taraftarından Netanyahu’yu kızdıracak tezahürat Rayo Vallecano taraftarından Netanyahu'yu kızdıracak tezahürat

14:34
Arda Turan’ın maçında hava saldırısı alarmı Karşılaşma durdu
Arda Turan'ın maçında hava saldırısı alarmı! Karşılaşma durdu
14:22
Eski CIA Direktörü Brennan: Trump akli dengesini yitirdi, 25. madde devreye sokulmalı
Eski CIA Direktörü Brennan: Trump akli dengesini yitirdi, 25. madde devreye sokulmalı
14:08
Bakanlık radarına takıldı: Ünlü galericiden milyonluk vurgun
Bakanlık radarına takıldı: Ünlü galericiden milyonluk vurgun
13:59
Abluka öncesi Hürmüz’de trafik durdu Uzmanlardan petrol için 150 dolar uyarısı
Abluka öncesi Hürmüz'de trafik durdu! Uzmanlardan petrol için 150 dolar uyarısı
13:51
Tedesco’dan Galatasaray derbisi öncesi bomba Skriniar kararı
Tedesco'dan Galatasaray derbisi öncesi bomba Skriniar kararı
13:39
Müzakereler çöktü, Rusya devreye girdi Kremlin’den sürpriz teklif
Müzakereler çöktü, Rusya devreye girdi! Kremlin'den sürpriz teklif
