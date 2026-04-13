Dermatoloji Uzmanı Uyarıyor: Sosyal Medyadaki Cilt Uygulamalarına Dikkat

Memorial Kayseri Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Dr. Muhammed Burak Yücel, ilkbahara girerken vatandaşların sosyal medyada popüler olan uygulamalara aldanmaması gerektiğini vurguladı. Kıştan çıkarken cilt kusurlarının daha belirgin hale geldiğini belirten Dr. Yücel, bu dönemde hafif kimyasal peeling, nem aşıları, leke mezoterapisi, botoks ve medikal cilt bakımları gibi uygulamaların yapılabileceğini, ancak ağır tedavilerden kaçınılması gerektiğini söyledi.

Bahar ve yaz aylarında güneş kreminin düzenli kullanımının önemine değinen Dr. Yücel, SPF 30 veya 50 güneş kremlerinin günde 2-3 kez yenilenmesini, şapka ve koruyucu kıyafetlerle desteklenmesini önerdi. Sosyal medyada görülen uygulamaların her hasta için uygun olmayabileceğini belirterek, sürdürülebilir ve uzun süreli iyilik halinin önemini vurguladı ve tedavilerin mutlaka dermatoloji uzmanları kontrolünde yapılması gerektiğini ifade etti.