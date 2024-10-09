Drift Atan Sürücüye 32 Bin Ceza

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde drift atan sürücüye 32 bin 233 lira trafik cezası kesildi.
Bir sürücünün otomobiliyle drift atmasına ilişkin görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından Bursa Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.
Polis ekipleri, sürücü O.D. ve otomobilini belirledi.
Ekipler, sürücüye ilgili yasa maddesi gereğince 32 bin 233 lira trafik cezası uyguladı.
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