Drift Yapan Sürücüye Rekor Ceza

İl Jandarma Komutanlığı Siber Şube Müdürlüğü ekipleri, S.Ç.'nin, Sümer Mahallesi'nde otomobili ile drift attığı anları sanal medyada paylaşması sonrası çalışma başlattı. Bu kapsamda S.Ç.'ye, 'Trafik güvenliğini kasten tehlikeye düşürmek' suçundan adli işlem yapılırken, 'Drift yapmak' nedeniyle toplam 46 bin 217 TL trafik idari para cezası uygulandı ve sürücü belgesine 60 gün el konuldu.
