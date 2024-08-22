Drina Nehri'nde batan teknedeki düzensiz göçmenlerden 9'u öldü

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Sırbistan ve Bosna Hersek arasında bulunan Drina Nehri'ni geçerken batan teknedeki düzensiz göçmenlerden 9'u öldü.

Drina Nehri'nin Sırbistan tarafından Bosna Hersek'e geçmeye çalışan ve düzensiz göçmenleri taşıyan tekne alabora oldu.

Sırbistan İçişleri Bakanı Ivıca Dacic, yaptığı açıklamada, teknenin gece saatlerinde battığını ve şu ana kadar 8 kişinin cesedinin çıkarıldığını, 1 kişinin cansız bedeninin de Bosna Hersek tarafında bulunduğunu kaydetti.

Dacic, tekneden kurtulanlardan 16'sının Suriye, 2'sinin de Mısır vatandaşı olduğunu belirterek, ölen düzensiz göçmenlerin kimlik tespit çalışmasının yapıldığını dile getirdi.

Arama kurtarma çalışmaları devam ederken, tekneden sağ kurtulan ve aralarında kadınlarla çocukların da bulunduğu 18 kişinin çevredeki hastanelere sevk edildiği öğrenildi.