Polis, uyuşturucu sevkiyatı yapılan dronu vurarak düşürdü - Son Dakika
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Polis, uyuşturucu sevkiyatı yapılan dronu vurarak düşürdü

Polis, uyuşturucu sevkiyatı yapılan dronu vurarak düşürdü

İzmir'in Menemen ilçesinde polis, uyuşturucu sevkiyatı yapan dronu vurarak düşürdü. Olayda 2 şüpheli yakalanırken, çok sayıda uyuşturucu madde ve dron ekipmanları ele geçirildi.

06.05.2025 23:49
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İzmir'in Menemen ilçesinde polis, şüphelilerin uyuşturucu sevkiyatı yaptığı dronu vurarak düşürdü. Uyuşturucu sevkiyatını yapan 2 şüpheli ise polis tarafından yakalanıp, sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

UYUŞTURUCU SEVKİYATI YAPILAN DRON VURULDU

Menemen İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği, ilçede 2 şüphelinin dron kullanarak uyuşturucu sevkiyatı yaptığı bilgisini aldı. Harekete geçen polis, şüphelilerin uyuşturucu sevkiyatı yaptığı dronu havada vurdu. Uyuşturucu madde bulunan dron düşerken, ekipler sevkiyatı yapan Ö.G.T. (26) ve D.G.'yi (26) gözaltına aldı.

Polis, uyuşturucu sevkiyatı yapılan dronu vurarak düşürdü

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Yapılan araştırmada, şüphelilerin uyuşturucu madde sakladıkları yerler de belirlendi. Şüphelilere ait 392 sentetik ecza, 155 adet satışa hazır hale getirilmiş esrar maddesi, dron ve dron ekipmanları ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli, sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

Polis, uyuşturucu sevkiyatı yapılan dronu vurarak düşürdü
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Polis, uyuşturucu sevkiyatı yapılan dronu vurarak düşürdü - Son Dakika

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