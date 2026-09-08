Dronlu uygulamayı fark edip yolcuyla yer değiştiren sürücüye 200 bin lira ceza kesildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Dronlu uygulamayı fark edip yolcuyla yer değiştiren sürücüye 200 bin lira ceza kesildi

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırıkkale'de dron destekli trafik uygulamasını fark eden sürücü, aracı durdurup yolcuyla yer değiştirdi. Ekiplerin durdurduğu otomobilde ehliyetine el konulduğu belirlenen sürücüye 200 bin lira idari ceza uygulandı.

Kırıkkale'de dron destekli trafik uygulamasını fark edip araçtaki yolcuyla yer değiştiren sürücüye 200 bin lira cezai işlem uygulandı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Millet Bulvarı'nda dron destekli trafik uygulaması yaptı.

Uygulamayı fark eden bir sürücü, otomobilini durdurup araçtaki yolcu ile yer değiştirdi. Ardından yoluna devam eden otomobil, ekiplerce çevirme noktasında durduruldu.

Yapılan incelemede daha önce ehliyetine el konulduğu tespit edilen sürücüye, 200 bin lira idari ceza kesildi.

Kaynak: AA

Kırıkkale, Güvenlik, Trafik, Güncel, Ceza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dronlu uygulamayı fark edip yolcuyla yer değiştiren sürücüye 200 bin lira ceza kesildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Edirne Belediye Meclisi’nde tansiyon yükseldi: Üyeler arasında arbede çıktı Edirne Belediye Meclisi’nde tansiyon yükseldi: Üyeler arasında arbede çıktı
Bosna Kasabı’nı askeri törenle defnettiler Binlerce kişi cenazesinde toplandı Bosna Kasabı’nı askeri törenle defnettiler! Binlerce kişi cenazesinde toplandı
Yol kenarında ağır yaralı halde bulunan polis memuru hayatını kaybetti Yol kenarında ağır yaralı halde bulunan polis memuru hayatını kaybetti
Eyüpsultan’da elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti Eyüpsultan'da elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti
Hayatını kaybeden Antalyalı iş insanı Aydın Çavuşoğlu’nun dosyasında dikkat çeken 45 gün detayı Hayatını kaybeden Antalyalı iş insanı Aydın Çavuşoğlu'nun dosyasında dikkat çeken 45 gün detayı
Alman siyaset bilimci Patzelt: Almanya göç ve enerji krizi yaşıyor Alman siyaset bilimci Patzelt: Almanya göç ve enerji krizi yaşıyor

17:37
Putin ile Trump’tan sürpriz görüşme Avrupa’nın korkuyla beklediği soru yanıt buldu
Putin ile Trump'tan sürpriz görüşme! Avrupa'nın korkuyla beklediği soru yanıt buldu
17:10
Benzema ihrama girdi Kabe’den paylaştığı nota beğeni yağıyor
Benzema ihrama girdi! Kabe'den paylaştığı nota beğeni yağıyor
16:55
Rusya’dan Körfez’de dengeleri değiştirecek hamle Türkiye detayı dikkat çekti
Rusya'dan Körfez'de dengeleri değiştirecek hamle! Türkiye detayı dikkat çekti
16:40
UEFA 30 maçı seçti Fenerbahçe ve Galatasaray’ın 4 maçı seçildi
UEFA 30 maçı seçti! Fenerbahçe ve Galatasaray'ın 4 maçı seçildi
16:22
Üsküdar’da gergin dakikalar Seçim bitti, AK Partililer belediye binasına koştu
Üsküdar'da gergin dakikalar! Seçim bitti, AK Partililer belediye binasına koştu
16:07
Altında tarihi hareket Daha önce sadece iki kez yaşanmıştı
Altında tarihi hareket! Daha önce sadece iki kez yaşanmıştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.09.2026 17:46:56. #7.13#
SON DAKİKA: Dronlu uygulamayı fark edip yolcuyla yer değiştiren sürücüye 200 bin lira ceza kesildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement