Dronunu Almaya Çıkan Kişi Ağaçta Mahsur Kaldı

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde takılı kalan dronunu almak için çıktığı ağaçta mahsur kalan kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Gümüştepe köyünde yaşayan U.D'nin uçurduğu dron, bir ağacın dallarına takıldı.
Dronunu bulunduğu yerden almak amacıyla ağaca çıkan U.D, inemeyince yardım istedi.
İhbar üzerine olay yerine Şarkışla Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, merdiven yardımıyla U.D'yi bulunduğu yerden indirdi.
Dron da takılı kaldığı yerden alınarak sahibine teslim edildi.
