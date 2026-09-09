DSİ 11. Bölge Müdürü Yücegök, Tekirdağ'daki İnecik barajlarında incelemelerde bulundu - Son Dakika
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DSİ 11. Bölge Müdürü Yücegök, Tekirdağ'daki İnecik barajlarında incelemelerde bulundu

DSİ 11. Bölge Müdürü Yücegök, Tekirdağ\'daki İnecik barajlarında incelemelerde bulundu
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DSİ 11. Bölge Müdürü Faruk Yücegök, teknik heyetle birlikte Tekirdağ'da yapımı süren İnecik 1 ve İnecik 2 barajlarının inşaat alanlarını ziyaret ederek çalışmaların mevcut durumu hakkında bilgi aldı. Projeler tamamlandığında Tekirdağ'a yıllık 12 milyon metreküp içme suyu sağlanacak.

DSİ 11. Bölge Müdürü Faruk Yücegök, yapımı süren İnecik barajlarındaki çalışmaları inceledi.

Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Yücegök, Barajlar Dairesi Başkanı İsmail Karabulut, Jeoteknik Hizmetler Dairesi Başkanı Ayhan Koçbay ve teknik heyet ile Tekirdağ İnecik 1 ve İncecik 2 barajları inşaat alanlarını ziyaret etti.

Çalışmaların mevcut durumu hakkında yetkililerden bilgi alan Yücegök, projenin ilerleyişini değerlendirdi.

Yücegök, projelerin tamamlandığında Tekirdağ'a yıllık 12 milyon metreküp içme suyu sağlayacağını ifade etti.

Kaynak: AA

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