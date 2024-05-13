DSİ, Bilecik'te 42 Bin Dekar Tarım Arazisine Sulama Hizmeti Sunacak - Son Dakika
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DSİ, Bilecik'te 42 Bin Dekar Tarım Arazisine Sulama Hizmeti Sunacak

DSİ, Bilecik\'te 42 Bin Dekar Tarım Arazisine Sulama Hizmeti Sunacak

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, Bilecik'te başlayan sulama sezonunda 42 bin dekar tarım arazisinin sulanacağını duyurdu. DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, sulu tarımın ülke ekonomisine 345 milyon lira katkı sağlamayı hedeflediklerini belirtti ve tarım arazilerinin suya kavuşmasını ve su tasarrufunu önemsediklerini vurguladı.

13.05.2024 14:49
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Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünce, Bilecik'te 20 Nisan'da başlayan sulama sezonundan 42 bin dekar tarım arazisinin faydalanacağı bildirildi.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamada, Tarım ve Orman Bakanlığı ile DSİ yatırımlarının kaynağını teşkil eden suyun, tüm üretim süreçlerinin ana girdilerinden birini oluşturduğu belirtildi.

Suyun tarım ve sanayide yarattığı güçlü etkinin geniş iş sahalarının doğmasına vesile olduğuna değinilen açıklamada, inşa edilen barajlarda depolanan suyun hidroelektrik enerji üretimi, tarımsal sulama, atık su arıtımı ve taşkın kontrolünü sağlayan mühendislik yapıları ile içme, kullanma ve sanayi suyu üretimine yönelik tesislerle Türk milletinin hizmetine sunulduğu kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, Bilecik'te 20 Nisan'da başlayan yeni sulama sezonundan 42 bin dekar tarım arazisinin yararlanacağını duyurdu.

Bu arazilerde yapılacak sulu tarımla ülke ekonomisine 345 milyon lira katkı sağlanmasının hedeflendiğini aktaran Balta, "Çiftçilerimize bol ve bereketli bir sulama sezon diliyoruz. DSİ olarak ülke tarımı ve insanı için özveriyle çalışmaya devam etmekteyiz. Tarım arazilerinin suya kavuşmasını, modern sulama sistemlerinin yaygınlaşmasını ve özellikle de su tasarrufu sağlanmasını önemsiyoruz. Çalışmalarımızı da bu yönde kararlılıkla sürdürüyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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