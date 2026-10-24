DSİ heyeti Çorlu Suyu Islahı'nda tamamlanan 6 bin 170 metrelik duvarı inceledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

DSİ heyeti Çorlu Suyu Islahı'nda tamamlanan 6 bin 170 metrelik duvarı inceledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
DSİ heyeti Çorlu Suyu Islahı\'nda tamamlanan 6 bin 170 metrelik duvarı inceledi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DSİ 11. Bölge Müdürü Faruk Yücegök ve teknik heyet, Çorlu Suyu Islahı Projesi'nin ilk etap çalışmalarını inceledi. Çerkezköy, Çorlu ve Muratlı ilçelerini kapsayan projede planlanan 12 bin 400 metre betonarme duvar imalatının 6 bin 170 metresi tamamlandı, çalışmalar sürüyor.

Tekirdağ Vali Yardımcısı Dr. Harun Kaya, Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) Genel Müdürlüğünü ziyaret etti.

TESKİ Genel Müdürü Onur Özgül tarafından karşılanan Kaya'ya, kurumun il genelinde yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi verildi.

Ziyarette, devam eden çalışmalar ve hizmetlere ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.

Özgül, ziyaret ve değerlendirmelerinden dolayı Vali Yardımcısı Kaya'ya teşekkür etti.

Çorlu Suyu Islahı Projesi'nin ilk etabında çalışmalar sürüyor

Devlet Su İşleri (DSİ) 11. Bölge Müdürü Faruk Yücegök ve beraberindeki teknik heyet, Çorlu Suyu Islahı Projesi'nin birinci etap çalışmalarını inceledi.

Tekirdağ'ın Çerkezköy, Çorlu ve Muratlı ilçelerini kapsayan proje kapsamında yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen Yücegök ve beraberindeki heyet, şantiye yetkililerinden bilgi aldı.

Proje kapsamında yapılması planlanan 12 bin 400 metre betonarme duvar imalatının 6 bin 170 metresinin tamamlandığı, çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Kaynak: AA
Devlet Su İşleri Genel MüdürlüğüÇerkezköyÇerkezköyTekirdağMuratlıGüncelÇorluYaşamSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türkiye’nin IMF karnesi açıklandı Şimşek’ten ilk açıklama Türkiye'nin IMF karnesi açıklandı! Şimşek'ten ilk açıklama
73 çalışanlı şirket 750 milyon dolara satıldı İşçiler milyoner oldu 73 çalışanlı şirket 750 milyon dolara satıldı! İşçiler milyoner oldu
Mal varlıklarına el konulan Melis Sütşurup ve babasından sürpriz adım Mal varlıklarına el konulan Melis Sütşurup ve babasından sürpriz adım
Derbi günü İstanbul’da büyük endişe Bir maç daha var Derbi günü İstanbul'da büyük endişe! Bir maç daha var
Hakkı Bulut’un rahatsızlanma nedeni ortaya çıktı Her şey bir cüzdanla başladı Hakkı Bulut'un rahatsızlanma nedeni ortaya çıktı! Her şey bir cüzdanla başladı
Devlet desteğiyle çiftçi olan genç kadın, hayallerine kavuştu Devlet desteğiyle çiftçi olan genç kadın, hayallerine kavuştu
11:55
Türkiye’de bir araya gelen 8 ülkeden ortak açıklama
Türkiye'de bir araya gelen 8 ülkeden ortak açıklama
11:49
Vanlı Kara Haydar ve Çağla Öz hakkında “Pembe oda“ iddiası
Vanlı Kara Haydar ve Çağla Öz hakkında "Pembe oda" iddiası
11:48
Aziz Yıldırım’dan Fenerbahçe’ye veda: Mayıstan sonra yokum
Aziz Yıldırım'dan Fenerbahçe'ye veda: Mayıstan sonra yokum
11:32
Fenerbahçe’nin borcu açıklandı Aziz Yıldırım döneminde büyük düşüş
Fenerbahçe'nin borcu açıklandı! Aziz Yıldırım döneminde büyük düşüş
11:14
Dizideki sahneye tepkiler çığ gibi Yılmaz Erdoğan’ın X hesabı askıya alındı
Dizideki sahneye tepkiler çığ gibi! Yılmaz Erdoğan'ın X hesabı askıya alındı
10:37
MasterChef Türkiye’de kriz Çekimler durdu, yeni bölüm yok
MasterChef Türkiye'de kriz! Çekimler durdu, yeni bölüm yok
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.10.2026 12:43:31. #.0.2#
SON DAKİKA: DSİ heyeti Çorlu Suyu Islahı'nda tamamlanan 6 bin 170 metrelik duvarı inceledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei