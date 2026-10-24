DSİ heyeti Çorlu Suyu Islahı\'nda tamamlanan 6 bin 170 metrelik duvarı inceledi

Tekirdağ Vali Yardımcısı Dr. Harun Kaya, Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) Genel Müdürlüğünü ziyaret etti.

TESKİ Genel Müdürü Onur Özgül tarafından karşılanan Kaya'ya, kurumun il genelinde yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi verildi.

Ziyarette, devam eden çalışmalar ve hizmetlere ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.

Özgül, ziyaret ve değerlendirmelerinden dolayı Vali Yardımcısı Kaya'ya teşekkür etti.

Çorlu Suyu Islahı Projesi'nin ilk etabında çalışmalar sürüyor

Devlet Su İşleri (DSİ) 11. Bölge Müdürü Faruk Yücegök ve beraberindeki teknik heyet, Çorlu Suyu Islahı Projesi'nin birinci etap çalışmalarını inceledi.

Tekirdağ'ın Çerkezköy, Çorlu ve Muratlı ilçelerini kapsayan proje kapsamında yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen Yücegök ve beraberindeki heyet, şantiye yetkililerinden bilgi aldı.

Proje kapsamında yapılması planlanan 12 bin 400 metre betonarme duvar imalatının 6 bin 170 metresinin tamamlandığı, çalışmaların sürdüğü bildirildi.