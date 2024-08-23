DSİ'nin baraj borusu patladı, su dağı oluştu - Son Dakika
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DSİ'nin baraj borusu patladı, su dağı oluştu

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Vezirköprü'de DSİ borusunun patlaması vatandaşları korkuttu. Patlama sonrası fışkıran sular adeta su dağı gibi görüntüler oluşturdu.

23.08.2024 18:24  Güncelleme: 18:31
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DSİ'nin baraj borusu patladı, su dağı oluştu

Vezirköprü'de DSİ borusunun patlaması vatandaşları korkuttu

SAMSUN - Samsun'un Vezirköprü ilçesinde Devlet Su İşleri'ne ait 2 binlik boru patladı. Patlama sonrası fışkıran sular adeta su dağı gibi görüntüler oluşturdu.

Vezirköprü ilçesi Kızılcaören Mahallesi mevkiinde DSİ'ye ait baraj borusu bilinmeyen bir nedenle patladı. Borudan akan sular bir süre Vezirköprü- Havza karayolunun trafiğe kapatılmasına yol açtı. Patlamada borudan fışkıran suların yüksekliği 10 metreyi buldu. Taşan sular hayatı olumsuz yönde etkiledi. Olay yerine intikal eden ekipler duruma müdahale ederek patlayan borunun suyunu kesti.

Vezirköprü Kaymakamı Özgür Kaya, Belediye Başkanı Murat Gül, İlçe Jandarma Komutanı Onur İstanbul, AK Parti İlçe Başkanı Ali Faik Çamurcu olay yerine giderek ekiplerden bilgi aldı.

Konuyla ile ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Gül, "Devlet Su İşleri'ne bağlı hatta bir arıza çıkması sebebiyle böyle durum gerçekleşti. Hastanemiz ve hiş hekimliğimiz ile ilgili herhangi bir sıkıntımız yok, sadece yaklaşık 10 dakika trafikte bir aksama olduktan sonra kontrol altına aldık. Herhangi bir sıkıntı olmaması için bütün ekipler var gücüyle çalıştı" dedi.

Patlayan 2 binlik boruda onarım çalışması başlatıldı.

DSİ\'nin baraj borusu patladı, su dağı oluştu
Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel DSİ'nin baraj borusu patladı, su dağı oluştu - Son Dakika

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