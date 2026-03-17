DSÖ'den Afganistan-Pakistan'a Barış Çağı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Afganistan ile Pakistan arasında devam eden çatışmalar nedeniyle taraflara gerilimi azaltma çağrısında bulundu.

Ghebreyesus, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin paylaşım yaptı.

Afganistan ile Pakistan arasındaki çatışmaların artması nedeniyle şubatın sonlarından bu yana Afganistan'da en az 6 sağlık tesisinin etkilendiğini kaydeden Ghebreyesus, "İçişleri Bakanlığı tarafından yönetilen Kabil'deki Omid Uyuşturucu Bağımlılığı Tedavi Merkezi'ne gece düzenlenen bir saldırıda, madde bağımlılığı tedavisi gören 400'den fazla kişi öldü ve en az 250 kişi yaralandı." ifadelerini kullandı.

Ghebreyesus, DSÖ'nün bu olayları doğrulamak için çalıştığının altını çizerek, artan çatışmanın sağlık sistemleri üzerinde ek baskı oluşturduğunu, savunmasız nüfusun sağlığı ve refahı için riskleri artırdığını bildirdi.

Tarafları gerilimi azaltmaya ve barış ile sağlığa öncelik vermeye çağıran Ghebreyesus, barışın en iyi ilaç olduğuna işaret etti.

Pakistan-Afganistan çatışması

Pakistan, 22 Şubat'ta, son dönemde ülkede Pakistan Talibanı (TTP) tarafından düzenlendiğini açıkladığı bombalı saldırılara cevaben, Afganistan ile sınır hattında "terör kampı" olarak nitelediği 7 noktayı hedef almıştı.

Afganistan yönetimi de 26 Şubat'ta, sınır hattı boyunca İslamabad'a ait askeri tesislere yönelik saldırılar düzenlemişti. Pakistan, bu saldırılara misilleme yaparak Kabil'de ve sınır bölgesinde bazı hedefleri vurmaya başlamıştı.

Pakistan ve Afganistan, Ekim 2025'te benzer bir gerilim yaşamış, taraflar Kasım 2025'te ateşkesin detaylarını ele almak için İstanbul'da bir araya gelmişti ancak müzakereler sonuçsuz kalmış ve askıya alınmıştı.

İslamabad, TTP'nin Afganistan'da mevzilendiğini ve saldırılarını buradan organize ettiğini savunurken Afganistan yönetimi bu iddiaları reddediyor.