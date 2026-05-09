DSÖ'den Hantavirüs Açıklaması

09.05.2026 16:54
DSÖ, hantavirüs vakalarının düşük halk sağlığı riski taşıdığını belirtti; halkı sakin olmaya çağırdı.

(ANKARA) - Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, hantavirüs vakalarının görüldüğü MV Hondius gemisinin İspanya'nın Tenerife Adası'na yaklaşması sonrası kamuoyunda artan endişelere ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu yeni bir COVID-19 değil" diyerek halkı sakin olmaya çağırdı.

Tedros, Tenerife halkına hitaben yayımladığı açık mektupta, 2020'deki pandemi travmasının halen taze olduğunu bildiğini belirterek, mevcut halk sağlığı riskinin düşük seviyede olduğunu vurguladı. Tedros, "Bunu açık şekilde söylemem gerekiyor: Bu yeni bir COVID-19 değil. Hantavirüse ilişkin mevcut halk sağlığı riski düşük seviyede" ifadelerini kullandı.

DSÖ Başkanı, gemide görülen virüsün Andes tipi hantavirüs olduğunu, durumun ciddi ancak Tenerife halkı için riskin düşük değerlendirildiğini söyledi. Tedros, şu ana kadar gemide semptom gösteren yolcu bulunmadığını, DSÖ uzmanlarının gemide görev yaptığını ve gerekli tıbbi ekipmanın hazır olduğunu belirtti.

Tedros, İspanyol yetkililerin, yolcuların Granadilla'daki endüstriyel limana kontrollü şekilde indirileceği, yerleşim bölgelerinden uzak tutulacağı ve mühürlü araçlarla doğrudan ülkelerine gönderileceği bir plan hazırlandığını kaydetti. Tedros, "Siz ya da aileleriniz bu yolcularla karşılaşmayacaksınız" dedi.

Tedros ayrıca İspanya hükümetinin gemiyi kabul etmesini "dayanışma ve ahlaki sorumluluk örneği" olarak nitelendirdi. Tenerife'nin yeterli sağlık kapasitesi ve altyapısı nedeniyle seçildiğini belirten WHO Başkanı, operasyonu yerinde gözlemlemek üzere adaya gitmeyi planladığını da açıkladı.

