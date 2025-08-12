DSÖ'den İsrail'e Serbest Bırakma Çağrısı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, İsrail ordusu tarafından gözaltına alınan DSÖ'nün işgal altındaki Filistin topraklarında görev yapan personelinin acilen ve koşulsuz serbest bırakılması çağrısında bulundu.

Ghebreyesus, İsrail ordusu tarafından gözaltında tutulan bir DSÖ personeline ilişkin X'ten paylaşım yaptı.

DSÖ'nün işgal altındaki Filistin topraklarında görev yapan meslektaşlarının İsrail ordusu tarafından gözaltına alınmasının üzerinden 3 haftadan uzun süre geçtiğini hatırlatan Ghebreyesus, "Personelimizin sağlığı konusunda son derece endişeliyiz. Bir kez daha derhal ve koşulsuz serbest bırakılması çağrısında bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Ghebreyesus, insani yardım çalışanlarının hedef olmaması gerektiğini belirtti.