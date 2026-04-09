DSÖ'den İsrail'e Tahliye Emri Uyarısı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Lübnan'a saldırılarda bulunan İsrail'e, Beyrut'un Dahiye bölgesindeki Cinah Mahallesi için yayımladığı "tahliye emrini" geri çekme çağrısında bulundu.

Ghebreyesus, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

İsrail ordusunun, Cinah Mahallesi'nin bulunduğu bölge için, iki büyük sevk hastanesi olan Refik Hariri Üniversitesi Hastanesi ve Ez-Zehra Hastanesi'ni de kapsayan bir tahliye emri yayımladığını hatırlatan Ghebreyesus, şu anda bu iki hastanedeki yaklaşık 450 hastayı kabul edecek alternatif tıbbi tesis bulunmadığını, bunun da tahliyeyi operasyonel olarak imkansız hale getireceğini bildirdi.

Ghebreyesus, her iki tesisin de 8 Nisan saldırılarında yaralananların tedavisi dahil tam kapasiteyle çalıştığının altını çizdi.

Bu bölgede Lübnan Sağlık Bakanlığı kompleksi ve 5 binden fazla kişiyi barındıran 5 sığınağın da olduğunu belirten Ghebreyesus, "İsrail'i, bu emri geri çekmenin yanı sıra tüm sağlık tesisleri, çalışanları, hastalar ve sivillerin korunmasını sağlamaya çağırıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

İsrail'in Lübnan'a saldırısı

İsrail ordusu, dün öğle saatlerinde Beyrut ile Lübnan'ın doğu ve güney kesimlerine ön uyarı yapmadan eş zamanlı yaklaşık 100 hava saldırısı gerçekleştirmişti.

Lübnan Sivil Savunma Müdürlüğü, söz konusu saldırılarda, en az 254 kişinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

Bu saldırılar, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği en şiddetli saldırılar olarak kayıtlara geçti.

İsrail ordusunun Lübnan'a saldırılarını başlattığı 2 Mart'tan bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 1888'e yükseldiği de bildirilmişti.