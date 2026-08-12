DSÖ'den Trump'a Aşı Uyarısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

DSÖ'den Trump'a Aşı Uyarısı

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DSÖ, Trump'ın aşı önerilerini endişeyle karşıladı, bilimsel kanıtlara dayanıksız olduğunu vurguladı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, ABD Başkanı Donald Trump'ın, çocukluk dönemi aşılarına ilişkin önerileri sınırlamak üzere imzaladığı kararname "onlarca yıllık kanıtlarla uyumlu olmadığı" için endişeli olduklarını bildirdi.

Ghebreyesus, konuya ilişkin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaşımda bulundu.

Her ebeveynin çocuklarını güvende tutmak istediğini belirten Ghebreyesus, aşıların ölümcül hastalıkları önlenebilir hale getirerek bunu yapmanın en güçlü araçlarından biri olduğunu hatırlattı.

Ghebreyesus, "DSÖ, ABD'nin aşılama politikasındaki son değişikliklerin çocukların hastalıklara karşı en savunmasız olduğu ve aşıların en güçlü korumayı sağladığı zamanları, kaç dozun gerekli olduğunu ve hangi aşıların birlikte güvenli bir şekilde verilebileceğini gösteren onlarca yıllık kanıtlarla uyumlu olmamasından endişe duyuyor." ifadelerini kullandı.

Bu kanıtların, dünyanın dört bir yanından yeni veriler ortaya çıktıkça sürekli olarak gözden geçirildiğini anımsatan Ghebreyesus, mevcut kanıtların kesin ve kızamık, kabakulak ile kızamıkçık (MMR) aşısı dahil aşıların güvenli olduğunu, otizme de neden olmadığını kaydetti.

Ghebreyesus, "Aşıları geciktirmek veya dozları gereksiz yere ayırmak, aşılamayı daha güvenli hale getirmez ve çocukları korumasız bırakabilir. DSÖ'den gelenler de dahil olmak üzere küresel kanıtlar ve öneriler, yerel hastalık modellerini, sağlık sistemlerini ve nüfus ihtiyaçlarını dikkate alan ulusal uzmanları bilgilendirir ve hangi aşıların ve aşılama programlarının ülkeleri için en uygun olduğunu belirler." ifadelerine yer verdi.

DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus aşılama politikasının siyasi etkiden ziyade bilimin titiz, bağımsız ve şeffaf bir şekilde incelenmesiyle yönlendirilmesi gerektiğinin de altını çizdi.

Trump, aşılarla ilgili kararnameyi imzalamıştı

ABD Başkanı Trump, çocukluk dönemi aşılarına yönelik resmi tavsiyeler ve hedef alınan hastalık sayısının azaltılmasını ve bazı kombine aşıların ayrı verilecek şekilde değiştirilmesini öngören başkanlık kararnamesine imza atmıştı.

Kararname kapsamında, ebeveynlere aşılar hakkında daha çok bilgi içeren öneriler ve seçenekler sunulması öngörülüyor.

Tüm çocuklar için 18 hastalığa karşı planlanan mevcut aşı önerileri değiştirilerek, yeni tavsiyelerde hedef alınan hastalık sayısı 11'e düşürülüyor.

Kızamık, kabakulak ve kızamıkçığa karşı kombine halde yapılan MMR aşısının ise ebeveynlere zamanlama konusunda seçenek sunmak amacıyla üç ayrı aşıya ayrılması ve farklı randevularda yapılması öneriliyor.

Kaynak: AA

Dünya Sağlık Örgütü, Donald Trump, Politika, Güncel, Aşı, Son Dakika

Son Dakika Güncel DSÖ'den Trump'a Aşı Uyarısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kolombiya’dan Golan Tepeleri’ne İsrail İzni Kolombiya'dan Golan Tepeleri'ne İsrail İzni
Fön ve jöle parası yüzünden taşlı sopalı mahalle kavgası: Enişte ve yakınları ev bastı Fön ve jöle parası yüzünden taşlı sopalı mahalle kavgası: Enişte ve yakınları ev bastı
İstanbul’da jammer’lı vurgun: 200 bin lirayı alıp kaçtı İstanbul'da jammer'lı vurgun: 200 bin lirayı alıp kaçtı
Yaklaşık 9 yıldır erişim engeli bulunan Booking’i ilgilendiren teklif TBMM’de: İzin belgesi şartı geliyor Yaklaşık 9 yıldır erişim engeli bulunan Booking'i ilgilendiren teklif TBMM'de: İzin belgesi şartı geliyor
Erzurum ile Rize arasındaki mesafeyi 52 kilometre kısaltacak dev tünelin inşası hız kazandı Erzurum ile Rize arasındaki mesafeyi 52 kilometre kısaltacak dev tünelin inşası hız kazandı
Hürmüz Boğazı’nda tehlikeli gerilim: ABD ordusu saldırıya geçti, füzeler ateşlendi Hürmüz Boğazı'nda tehlikeli gerilim: ABD ordusu saldırıya geçti, füzeler ateşlendi

17:32
Yeni Parti mi CHP mi İşte son seçim anketinden çıkan sürpriz sonuç
Yeni Parti mi CHP mi? İşte son seçim anketinden çıkan sürpriz sonuç
17:16
Mahmud Abbas Ankara’da Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı’nı resmi törenle karşıladı
Mahmud Abbas Ankara'da! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı'nı resmi törenle karşıladı
17:04
Genç kadını ölümünde bile rahat bırakmadı Müge’yi katleden cani 1 hafta sonra mezarında yakalandı
Genç kadını ölümünde bile rahat bırakmadı! Müge'yi katleden cani 1 hafta sonra mezarında yakalandı
16:28
Kamera her şeyi kaydetti Çocuğunun yanında yaptığı rezilliği bakın
Kamera her şeyi kaydetti! Çocuğunun yanında yaptığı rezilliği bakın
15:58
MHP’li başkan “PKK’lı“ deyip Suavi’nin konserinin iptalini istedi
MHP'li başkan "PKK'lı" deyip Suavi'nin konserinin iptalini istedi
15:42
Altın fiyatlarını yakından ilgilendiren ABD enflasyonu açıklandı
Altın fiyatlarını yakından ilgilendiren ABD enflasyonu açıklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.08.2026 17:50:56. #7.12#
SON DAKİKA: DSÖ'den Trump'a Aşı Uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.