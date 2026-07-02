DSÖ: Depreme Hazırlık Sağlık İçin Hayati - Son Dakika
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DSÖ: Depreme Hazırlık Sağlık İçin Hayati

02.07.2026 15:43
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Kluge, deprem hazırlığının yalnızca acil müdahale değil, güçlü sağlık sistemleri için şart olduğunu belirtti.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölge Direktörü Dr. Hans Kluge, depremin, hayatların ne kadar hızlı değişebileceğinin göstergesi ve bir millet için de test anlamına geldiğini belirterek "Bu konferans boyunca bir mesaj çok net bir şekilde öne çıktı: Depreme hazırlık, aslında sadece acil durum müdahalesi değil aynı zamanda daha güçlü sağlık sistemleri oluşturmakla ve afet vurmadan önce hazırlık yapmakla alakalı bir şey." dedi.

DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Kluge, İstanbul'daki otelde düzenlenen "Depremlerde Sağlığın Korunması-Deprem Acil Durum Yönetimi Yoluyla Sağlık Güvenliğinin Güçlendirilmesi" konulu DSÖ Bakanlar Konferansı kapsamında gerçekleştirilen "İstanbul Bildirgesi İmza Töreni"nde katılımcılara hitap etti.

Kluge, imza törenini "ortak kararlılığın başlangıç noktası" şeklinde nitelendirerek, "Son iki günde bakanlar, 40 ülkenin temsilcileri ve partnerlerimiz, 4 DSÖ bölgesinden bir araya geldiler. Kabiliyetlerimizi artırmayı ve insanları korumayı hedeflediler." dedi.

"Dayanışma, aynı şekilde insanları daha güçlü hale getiriyor"

Depremin, hayatların ne kadar hızlı şekilde değişebileceğinin göstergesi ve bir millet için de test anlamına geldiğine işaret eden Kluge, şunları kaydetti:

"Burada hazırlık elbette hayat kurtaran bir şey. Dayanışma, aynı şekilde insanları daha güçlü hale getiriyor. Bu konferans boyunca bir mesaj çok net bir şekilde öne çıktı: Depreme hazırlık, aslında sadece acil durum müdahalesi değil aynı zamanda daha güçlü sağlık sistemleri oluşturmakla ve afet vurmadan önce hazırlık yapmakla alakalı bir şey. Bu şekilde sağlık hizmetleri daha güçlü ve erişilebilir kalmaya devam eder."

Kluge, Türkiye'ye teşekkür ederek "Türkiye, aslında bu acı dolu deneyimde küresel bir liderlik gösterdi. Sadece bu bölgeye değil aslında küresel sağlık güvenliğine de çok ciddi katkılarda bulundu." ifadesini kullandı.

Asıl sorumluluğun, kararlığı eyleme dönüştürmek olduğunu vurgulayan Kluge, "DSÖ Avrupa, üye ülkeler ve partnerler bağlamında hazırlığı ve dayanıklı sağlık sistemlerini desteklemeye ve işbirliğini ilerletmeye kararlıdır çünkü afetler sınır tanımaz ve herhangi bir ülke deprem riskini ortadan kaldırma kabiliyetine sahip değil." dedi.

Kluge, "Bir Türk atasözüyle bitireyim, 'Bir elin nesi var, iki elin sesi var.' Bir el tek başına çok az şey yapabilir ancak el ele verdiğimiz zaman daha güçlü hale geliriz. Güzel İstanbul'dan mesajımız bu olsun." diye konuştu.

DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Kluge ve Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, hitaplarının ardından "İstanbul Bildirgesi"ni imzaladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel DSÖ: Depreme Hazırlık Sağlık İçin Hayati - Son Dakika

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