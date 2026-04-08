DSÖ: Gazze'de Tıbbi Yardım Kısıtlamaları Sağlık Müdahalesini Baltalıyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Doğu Akdeniz Bölge Direktörü Hanan Balkhy, Gazze'ye yönelik devam eden ciddi tıbbi yardım kısıtlamalarının sağlık müdahalesini baltaladığını, tıbbi tahliyelerin de ateşkese rağmen gereken seviyede gerçekleşmediğini bildirdi. Balkhy, Gazze'deki durumun kötüye gitmesinin artık sadece saldırılarla ilgili olmadığına dikkati çekerek, sağlık hizmetlerine erişimin gerçek anlamda engellendiğini ve bunun insan hayatını riske attığını vurguladı.

Sağlık sisteminin sınırlarına kadar zorlandığını belirten Balkhy, hayat kurtarıcı malzemelerin engellendiğini, Gazze'ye giden geçiş noktalarının çoğunun kapalı olduğunu ve tıbbi yardım akışının ciddi şekilde kısıtlandığını ifade etti. Yakıt girişinin gereken seviyelerin altında olduğunu vurgulayan Balkhy, bu durumun hastanelerin hizmet vermesi için zorunlu rotasyona ihtiyaç duyduğu anlamına geldiğini ve yakıt eksikliğinin sağlık bakımına erişimi tehlikeye attığını kaydetti.

Tıbbi tahliyelerin öngörülemediğini belirten Balkhy, bu durumun kritik hastaların hayat kurtarıcı bakıma erişimini engellediğini söyledi. Ekim 2023'ten bu yana 11 bin 245 hasta tahliye edildiğini, bunların yüzde 52'sinin çocuk olduğunu açıklayan Balkhy, ateşkes sırasında sadece 388 hastanın tahliye edilebildiğini ve daha fazla ülkenin hasta kabul etmesi gerektiğini belirtti. Refah ve Kerem Ebu Salim Sınır Kapıları üzerinden tıbbi tahliyelerin 28 Şubat'tan bu yana askıya alındığını hatırlattı.