DSÖ Genel Direktörü Batı Şeria'daki Sağlık Krizinden Endişe Duyuyor - Son Dakika
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DSÖ Genel Direktörü Batı Şeria'daki Sağlık Krizinden Endişe Duyuyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, işgal altındaki Batı Şeria'da derinleşen sağlık krizinden endişe duyduklarını bildirdi. Ghebreyesus, Batı Şeria'daki sağlık altyapısına yönelik saldırıların ve artan hareket kısıtlamalarının sağlık hizmetlerine erişimi engellediğini belirtti. Batı Şeria'da Ekim 2023'ten bu yana 124'ü çocuk olmak üzere 500 Filistinlinin hayatını kaybettiğine, 5 bin 150'den fazla kişinin yaralandığına işaret etti. Ghebreyesus, uluslararası insancıl hukuka saygı gösterilmesi gerektiğini vurgulayarak, Batı Şeria'daki sivillerin ve sağlık hizmetlerinin acil ve aktif bir şekilde korunması çağrısında bulundu.

15.06.2024 00:17
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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, işgal altındaki Batı Şeria'da derinleşen sağlık krizinden endişe duyduklarını bildirdi.

Ghebreyesus, X sosyal medya platformundan, İsrail'in saldırıları ve işgal altında bulunan Batı Şeria'daki sağlık durumuna ilişkin paylaşım yaptı.

"Batı Şeria'da derinleşen sağlık krizinden endişe duyuyoruz." ifadesini kullanan Ghebreyesus, buradaki sağlık altyapısına yönelik saldırıların ve artan hareket kısıtlamalarının sağlık hizmetlerine erişimi engellediğini belirtti.

Ghebreyesus, Batı Şeria'da Ekim 2023'ten bu yana 124'ü çocuk olmak üzere 500 Filistinlinin hayatını kaybettiğine, 5 bin 150'den fazla kişinin yaralandığına işaret etti.

Bu durumun halihazırda zorda olan sağlık tesislerinin travma ve acil bakım yükünü daha da artırdığını kaydeden Ghebreyesus, "Batı Şeria'daki sivillerin ve sağlık hizmetlerinin acil ve aktif bir şekilde korunması çağrısında bulunuyoruz." ifadesini kullandı.

Ghebreyesus, uluslararası insancıl hukuka saygı gösterilmesi gerektiğini, bunun da "sağlık hizmetlerinin kutsallığına her zaman uyulması gerektiği" anlamına geldiğini belirtti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel DSÖ Genel Direktörü Batı Şeria'daki Sağlık Krizinden Endişe Duyuyor - Son Dakika

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