DSÖ Genel Direktörü: Gazze'deki ölü sayısı 30 bini aştı, şiddet son bulmalı - Son Dakika
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DSÖ Genel Direktörü: Gazze'deki ölü sayısı 30 bini aştı, şiddet son bulmalı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında yaşamını yitirenlerin sayısının 30 bini aştığını belirterek, 'Bu korkunç şiddet ve acı sona ermeli.' ifadesini kullandı. Ghebreyesus, Gazze'de hayatını kaybedenlerin çoğunluğunun kadın ve çocuk olduğunu bildirdi ve Gazze'de 70 bini aşkın Filistinlinin yaralandığını vurguladı. Ateşkes çağrısında bulundu.

29.02.2024 10:45
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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında yaşamını yitirenlerin sayısının 30 bini aştığını belirterek, "Bu korkunç şiddet ve acı sona ermeli." ifadesini kullandı.

Ghebreyesus, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısının 30 bini aştığını, bunların çoğunluğunun kadın ve çocuk olduğunu bildirdi.

Gazze'de 70 bini aşkın Filistinlinin de yaralandığını vurgulayan Ghebreyesus, "Bu korkunç şiddet ve acıların sona ermesi gerekiyor. Ateşkes." açıklamasında bulundu.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: DSÖ Genel Direktörü: Gazze'deki ölü sayısı 30 bini aştı, şiddet son bulmalı - Son Dakika
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