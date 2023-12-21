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DSÖ Genel Direktörü Gazze için 'katliamı durdurun' çağrısı yaptı - Son Dakika
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DSÖ Genel Direktörü Gazze için 'katliamı durdurun' çağrısı yaptı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, İsrail'in yoğun saldırıları ve ablukası altında olan Gazze için 'katliamı durdurun' çağrısında bulundu. Ghebreyesus, Gazze'deki krizin korkunç boyutlara ulaştığını ve insanlık adına rezil bir durum olduğunu vurguladı. Gazze'deki sağlık sisteminin harap olduğunu ve hayat kurtaran tıbbi malzemelerin ulaştırılmasında sorunlar yaşandığını belirten Ghebreyesus, derhal ateşkes çağrısında bulundu.

DSÖ Genel Direktörü Gazze için \'katliamı durdurun\' çağrısı yaptı
21.12.2023 - 19:51,
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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, İsrail'in yoğun saldırıları ve ablukası altında olan Gazze için "katliamı durdurun" çağrısında bulundu.

Ghebreyesus, X sosyal medya platformundan "Gazze'deki krizin bundan daha korkunç olamayacağını düşündüğüm anların sayısını unuttum." paylaşımı yaptı.

Gazze'de yaklaşık 3 ayda çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 20 binden fazla kişinin öldürülmesi ve 52 binden fazla kişinin tehlikeli şekilde yaralanmasından bahsediyor olmanın insanlık adına "rezil bir durum" olduğunu vurgulayan Ghebreyesus, "Yeryüzünde cehenneme dönüşen bu yerde (Gazze) mahsur kalanlar sonsuz dehşeti yaşıyor." değerlendirmesini yaptı.

DSÖ Genel Direktörü, Gazze'deki 36 hastaneden yalnızca 9'unun kısmen hizmet verdiğini hatırlatarak "(Gazze'de) Harap olmuş bir sağlık sistemi var, kuzeydeki tüm hastaneler işlevsiz." ifadelerine yer verdi.

Gazze'ye hayat kurtaran tıbbi malzemelerin ulaştırılmasında sorunlar yaşandığına değinen Ghebreyesus, birçok kişinin etkisi uzun yıllar devam edecek zihinsel travma yaşadığını belirtti.

Ghebreyesus, Gazze'deki çatışmaların şiddetlendiği dönemde günlük yaklaşık 300 kişinin öldüğünü vurgulayarak "(Gazze'deki) Katliam durdurulmalı. Derhal ateşkese ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim'de kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 8 bini çocuk, 6 bin 200'ü kadın olmak üzere, 20 binden fazla Filistinli öldürüldü, 52 bin 600'den fazla kişi de yaralandı. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 137'si karadan işgal sürecinde olmak üzere 469 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım'da 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani arada" 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 304 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 26 Lübnanlı sivil, 118 Hizbullah mensubu ile 5 İsrailli sivil ve 6 İsrail askeri öldü.

Gazze'de silah zoruyla abluka altında yerinden edilen 1,9 milyon Filistinli, barınma, gıda, temiz su, ilaç ve sağlık hizmetlerinden yoksun şekilde yaşam mücadelesi veriyor.

Kaynak: AA
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