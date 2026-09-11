DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus, her 4 kişiden 1'inin güvenli suya erişemediğini duyurdu
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, dünyada her 4 kişiden 1'inin hala güvenli içme suyuna erişemediğini bildirdi. Ghebreyesus, güvenli suyun sağlığın temeli olduğunu belirterek herkesin ve her yerin sağlığı için birlikte çalışma çağrısı yaptı.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, dünyada her 4 kişiden 1'inin güvenli içme suyuna erişemediğini bildirdi.
Ghebreyesus, konuya ilişkin ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından paylaşım yaptı.
Güvenli suyun sağlığın temeli olduğunu belirten Ghebreyesus, "Buna rağmen dünyada her 4 kişiden 1'i hala güvenli içme suyuna erişemiyor." ifadesini kullandı.
Ghebreyesus, herkesin ve her yerin sağlığını, onurunu ve sahip olduğu fırsatları iyileştirmeye yardımcı olmak için birlikte çalışma çağrısında bulundu.
Kaynak: AA
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