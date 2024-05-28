DSÖ Genel Direktörü İsrail'in Filistin Kampına Düzenlediği Saldırıyı Kınadı - Son Dakika
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DSÖ Genel Direktörü İsrail'in Filistin Kampına Düzenlediği Saldırıyı Kınadı

DSÖ Genel Direktörü İsrail\'in Filistin Kampına Düzenlediği Saldırıyı Kınadı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, İsrail ordusunun Refah kentinde yerinden edilmiş Filistinlilerin kaldığı kampa düzenlediği saldırıyı kınadı. Ghebreyesus, saldırıda ölenlerin tedavi için dolu olan hastanelere sevk edildiğini ve sağlık sistemini destekleme yeteneklerinin kısıtlandığını belirtti. Ayrıca, İsrail'in insani yardımları engellememesi ve ateşkes sağlanması çağrısında bulundu.

28.05.2024 12:43
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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, İsrail ordusunun Refah kentinde yerinden edilmiş Filistinlilerin kaldığı kampa düzenlediği saldırıyı kınadı.

Ghebreyesus, saldırıya ilişkin X sosyal medya platformundan paylaşımda bulundu.

26 Mayıs'ta Gazze'nin güneyindeki Refah'ta bulunan çadırlarda barınan 45 yerinden edilmiş Filistinlinin öldüğü hava saldırısını kınadıklarını kaydeden Ghebreyesus, "Saldırıda yaralananlar, tedavi için halihazırda tamamıyla dolu olan DSÖ destekli travma stabilizasyon noktasının yanı sıra Refah'taki diğer sahra hastanelerine sevk edildi." ifadesini kullandı.

Refah'ta şiddetin artmaya devam ettiğini belirten Ghebreyesus, 1 milyon yerinden edilmiş kişinin bir kez daha yerinden edildiğini ve "Gazze'de bulunmayan güvenliğin arayışında olduğunu" kaydetti.

Refah Sınır Kapısı'nın 6 Mayıs'tan bu yana kapalı olması, yakıt kıtlığı yaşanması, insani yardımların Gazze'ye girişi ve dağıtılmasındaki sorunların yanı sıra yardım misyonlarının sık sık gecikmesi ile reddedilmesinin oluşturduğu olumsuz duruma işaret eden Ghebreyesus, bu durumun sağlık sistemini destekleme yeteneklerini kısıtladığını ifade etti.

Gazze'deki hastanelerin yalnızca 3'te 1'inin kısmen işlevsel durumda olduğunu vurgulayan Ghebreyesus, bunların, yeterli malzeme, ekipman, yakıt eksikliği ve yorgun personel nedeniyle ihtiyaçları karşılamakta zorlandığını vurguladı.

Ghebreyesus, paylaşımında "Refah Sınır Kapısı'nı açın. Görevlilerin zamanında ilerleyebildiğinden emin olun. Sivilleri ve sağlık hizmetlerini koruyun. Ateşkes sağlanmalı." ifadelerine yer verdi.

Ne olmuştu?

BM'nin yargı organı UAD, 24 Mayıs'ta aldığı tedbir kararlarında, İsrail'in Refah'a yönelik saldırılarını derhal durdurmasına, insani yardımları engellememesine ve suçlarını araştıracak BM görevlilerinin Gazze'ye girişine izin vermesine hükmetmişti.

İsrail, Uluslararası Adalet Divanının aldığı tedbir kararına rağmen 26 Mayıs'ta Refah'ta yerinden edilmiş Filistinlilerin çadırlarını bombalamış, saldırıda 23'ü kadın, çocuk ve yaşlı olmak üzere en az 45 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 249 Filistinlinin yaralandığı bildirilmişti.

Görgü tanıkları, "İsrail ordusunun bombardımanı kamptaki çok sayıda çadırın yıkılmasına ve yanmasına neden oldu. Bu kamp, binlerce yerinden edilmiş Filistinlinin yaşadığı Refah kentinde, İsrail ordusunun boşaltılmasını istediği bölgede yer almıyor." demişti.

Tanıklar, İsrail savaş uçaklarının kampa en az 8 roketle saldırı düzenlediğini belirtmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel DSÖ Genel Direktörü İsrail'in Filistin Kampına Düzenlediği Saldırıyı Kınadı - Son Dakika

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