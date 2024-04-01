DSÖ Genel Direktörü İsrail'in Şifa Hastanesi'ndeki yıkıma tepki gösterdi

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, İsrail ordusunun Gazze kentinde baskın yaptığı ve sonrasında tamamen yıkarak ayrıldığı Şifa Hastanesi'ndeki duruma tepki gösterdi.
Ghebreyesus, X sosyal medya platformundan, İsrail güçlerinin 18 Mart'ta başlayan ve 14 gün süren saldırıları ile tamamen kullanılamaz hale getirdiği ve bugün çekildiği Şifa Hastanesi'ndeki son duruma ilişkin paylaşımda bulundu.
İsrail kuşatmasının ardından hastanenin harabeye dönmüş halinin fotoğrafını paylaşan Ghebreyesus, "Tekrar ediyorum. Hastanelere saygı gösterilmeli ve korunmalı. Hastaneler savaş alanı olarak kullanılmamalı." ifadelerini kullandı.
Şifa Hastanesi'nde İsrail baskınından geriye yıkım ve katliam kaldı
İsrail ordusu, Gazze kentinin batısında bulunan 7 binden fazla hasta ve yerinden edilmiş Filistinlinin sığındığı Şifa Hastanesi'ne 18 Mart'ın ilk saatlerinde baskın düzenlemiş ve yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı yerleşkeyi kuşatmıştı.
Gazze'deki hükümet İsrail güçlerinin Şifa Hastanesi ve çevresinde 400'den fazla Filistinliyi öldürdüğünü, 900'den fazlasını alıkoyduğunu ve 1050 evi yıktığını duyurmuştu.
İsrail ordusu ise, 2 hafta süren baskında 200 Filistinliyi öldürdüğünü, 500'den fazlasını alıkoyduğunu ileri sürmüştü.
Görgü tanıkları, dün İsrail askerlerinin Şifa Hastanesi yerleşkesi ve çevresinden tamamen çekildiğini söylemişti.
Tanıklar, İsrail güçlerinin çekilmeden önce Şifa Hastanesi'nin tüm binalarını yaktığını ve tamamen hizmet dışı bıraktığını, hastanenin cerrahi binasının katlarını ve odalarını tamamen yıktığını, geri kalanını yaktığını, ana resepsiyon ve acil durum binasını da yakarak içindeki tüm tıbbi malzemeleri imha ettiğini belirtmişti.
İsrail ordusu, 15 Kasım 2023'te de Gazze Şeridi'nin en büyük hastanesi Şifa Hastanesi'ne tüneller ve cephanelikler bulunduğu iddiasıyla baskın düzenlemiş, hastaneyi hizmet dışı bırakıp ciddi zarar verdikten sonra iddialarını destekleyecek kanıtlar sunamamıştı.
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