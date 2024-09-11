Sudan'da Barış İhtiyacı Vurgulandı

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? Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, 16 aydan fazla süredir iç savaşın yaşandığı Sudan'da halkın en çok ihtiyaç duyduğu ilacın "barış" olduğunu bildirdi.

Ghebreyesus, DSÖ'nün Sudan'a yönelik sağlık desteğine ilişkin X sosyal medya platformundan paylaşımda bulundu.

Sudan'ı kısa süre önce ziyaret ettiğini hatırlatan Ghebreyesus, kolera, travma ve yaralanmalar için 184 binden fazla hastaya hizmet vermek üzere ülkeye ek tıbbi malzeme teslim ettiklerini aktardı.

Ghebreyesus, "En savunmasız insanlara temel sağlık hizmeti sunmak için Sudan Sağlık Bakanlığı ve ortaklarını desteklemeye devam ediyoruz. Sudan halkının her şeyden daha çok ihtiyaç duyduğu ilaç barıştır." ifadelerini kullandı.

Sudan'daki iç savaş

Sudan'da 30 yıl süren Ömer el Beşir iktidarının halk ayaklanmasıyla devrilmesi sonrası sivillerin katılımıyla oluşturulan hükümete karşı ortak darbe yapan ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasındaki güç mücadelesi yaklaşık 17 aydır sürüyor.

Nisan 2023 ortasında başlayan ve Sudan'ın çoğu eyaletinde devam eden savaşta ordu, kuzey ve doğudaki eyaletlerde hakimiyetini sürdürürken HDK'nin, batı ve güney eyaletlerinde etkili olduğu görülüyor.

Savaşın bitirilmesi için başlatılan Suudi Arabistan ve ABD arabuluculuğundaki Cidde görüşmeleri, Mısır'ın öncülük ettiği Sudan'a komşu ülkeler barış girişimi, Doğu Afrika'da Hükümetlerarası Kalkınma Otoritesi'nin çabaları ve Bahreyn'in başkenti Manama'da yapılan görüşmeler ile ABD'nin Cenevre'de başlattığı süreç sonuçsuz kalmıştı.

BM'ye göre, dünyanın en büyük yerinden edilme ve açlık krizinin yaşandığı Sudan'daki çatışmalar sonucu 20 binden fazla kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 10 milyon kişi yerinden edildi ve 25 milyondan fazla kişi insani yardıma muhtaç durumda.