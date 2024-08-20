DSÖ: İşgal altındaki Filistin topraklarında sağlık hizmetlerine yönelik 1039 saldırı gerçekleşti - Son Dakika
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DSÖ: İşgal altındaki Filistin topraklarında sağlık hizmetlerine yönelik 1039 saldırı gerçekleşti

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), işgal altındaki Filistin topraklarında sağlık hizmetlerine yönelik 1039 saldırının gerçekleştiğini, bunlardan 504'ünün Ekim 2023'ten sonra Gazze'de yaşandığını belirtti.

20.08.2024 16:16
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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), işgal altındaki Filistin topraklarında sağlık hizmetlerine yönelik 1039 saldırının gerçekleştiğini, bunlardan 504'ünün Ekim 2023'ten sonra Gazze'de yaşandığını belirtti.

DSÖ, İsrail'in işgali ve saldırıları altında bulunan Filistin topraklarındaki sağlık hizmetlerinin hedef alınmasına ilişkin X sosyal medya platformundan paylaşımda bulundu.

"İşgal altındaki Filistin topraklarında sağlık hizmetlerine yönelik 1039 saldırı gerçekleştirildi, bunların 504'ü Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de yaşandı." ifadelerinin yer aldığı paylaşımda, sağlık hizmetlerinin hedef olmadığının altı çizildi.

?İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 480'i çocuk, 10 bin 980'i kadın olmak üzere 40 bin 173 Filistinli öldü, 92 bin 857 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 330'u karadan işgal sürecinde olmak üzere 693 askerinin öldüğünü, 10 bin 56 askerinin yaralandığını duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 635 Filistinli hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

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