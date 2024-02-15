DSÖ, İsrail'in Gazze'ye yapacağı kara saldırıları uyarıyor - Son Dakika
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DSÖ, İsrail'in Gazze'ye yapacağı kara saldırıları uyarıyor

DSÖ, İsrail\'in Gazze\'ye yapacağı kara saldırıları uyarıyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde yapacağı kara saldırılarının akıl almaz bir felakete yol açabileceği konusunda uyarıda bulundu.

15.02.2024 11:22
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GAZZE, 15 Şubat (Xinhua) -- Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Çarşamba günü yaptığı açıklamada, İsrail'in kara saldırılarını genişletmesinin Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde yol açabileceği "akıl almaz felaket" konusunda uyarıda bulundu.

Kaynak: Xinhua

Savaş ve Çatışma, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel DSÖ, İsrail'in Gazze'ye yapacağı kara saldırıları uyarıyor - Son Dakika

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