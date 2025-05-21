DSÖ, İsrail'in saldırılarının Gazze'deki sağlık sistemini kırılma noktasının ötesine taşıdığını bildirdi - Son Dakika
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DSÖ, İsrail'in saldırılarının Gazze'deki sağlık sistemini kırılma noktasının ötesine taşıdığını bildirdi

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, İsrail'in Gazze'de artırarak devam ettirdiği kara saldırıları ve yeni tahliye taleplerinin sağlık sistemini kırılma noktasının ötesine taşıdığını kaydetti.

21.05.2025 11:21
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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, İsrail'in Gazze'de artırarak devam ettirdiği kara saldırıları ve yeni tahliye taleplerinin sağlık sistemini kırılma noktasının ötesine taşıdığını kaydetti.

Ghebreyesus, İsrail'in yoğun saldırıları ve ablukası altında bulunan Gazze'deki duruma ilişkin X'ten paylaşımda bulundu.

İsrail'in Gazze'deki yoğunlaştırılmış kara saldırıları ve yeni tahliye taleplerinin sağlık sistemini kırılma noktasının ötesine taşıdığına işaret eden Ghebreyesus, Endonezya Hastanesi, Kemal Advan Hastanesi, El-Avde Hastanesi, 3 sağlık ocağı ve 4 sağlık noktasının 20 Mayıs'ta duyurulan tahliye bölgesinin içinde kaldığını bildirdi.

Ghebreyesus, diğer 2 hastane, 4 sağlık ocağı ve 6 sağlık noktasının ise bu alanın bir kilometre uzağında kaldığını bildirerek, "Kemal Advan Hastanesi, yakınlardaki saldırılar ve hastalar ile personel arasındaki panik nedeniyle şu anda hizmet dışı, tesiste hasta kalmadı. Erişilemeyen Endonezya Hastanesi çevresinde askerler bulunuyor. Gazze'nin kuzeyinde hizmet veren hastane olan El-Avde, güvenlik ve erişim kısıtlamaları nedeniyle bunalmış durumda ve kapanma riski altında." ifadelerini kullandı.

Gazze'nin güneyindeki Gazze-Avrupa Hastanesi ile diğer sağlık alanlarının 19 Mayıs'ta duyurulan tahliye bölgeleri içinde kaldığını belirten Ghebreyesus, Nasır Hastanesi, Aksa Şehitleri Hastanesi, 5 sağlık ocağı ve 17 sağlık noktasının bu alana yaklaşık bir kilometrelik mesafede yer aldığını bildirdi.

Ghebreyesus, "Gazze'deki sağlık tesisleri saldırıya uğramasa veya tahliye edilmeye zorlanmasa dahi buralara yönelik saldırılar ve askerlerin orada bulunması, hastaların bakıma erişimi ile DSÖ'nün hastanelere yeniden tedarik sağlamasını engelliyor. Bu durum da hastaneleri hızla işlevsiz hale getirebilir. Bu durumu birçok kez gördük, bir daha yaşanmasına izin verilmemeli. DSÖ sağlık hizmetlerinin derhal korunmasını talep ediyor. Hastaneler asla militarize edilmemeli veya hedef alınmamalı. Ateşkes sağlanmalı." ifadelerini kullandı.

?Ateşkesi bozan İsrail ordusu, Gazze'yi kalıcı işgal için harekete geçti

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 3 bin 427 Filistinli hayatını kaybetti, 9 bin 647 kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 53 bin 573'e, yaralıların sayısı da 121 bin 688'e yükseldi.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde işgali genişletecek ve kalıcı hale getirecek saldırı planını uygulamaya başladı. Başbakan Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'nin tamamını işgal edeceklerini duyurdu.

Plana göre, İsrail ordusu Gazze Şeridi'ni kalıcı olarak işgal edecek, Filistinliler Gazze'nin güneyindeki "toplama kamplarına" sürülecek. İsrail burada toplama kamplarında Filistinlilere, "hayatta kalacakları" kadar insani yardım verecek.

İsrailli bakanlar, Gazze Şeridi'nde sağlam kalan her şeyi yıkacaklarını ve Filistinlileri önce güneye, oradan da başka ülkelere sürmeyi planladıklarını açıkladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel DSÖ, İsrail'in saldırılarının Gazze'deki sağlık sistemini kırılma noktasının ötesine taşıdığını bildirdi - Son Dakika

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