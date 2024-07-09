DSÖ: İsrail'in yeni tahliye çağrısı Gazze'deki sağlık hizmetlerini engelleyecek

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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, İsrail'in Gazze'nin merkezini kapsayan yeni tahliye çağrısının, bölgede yaşayan Filistinlilerin tıbbi hizmetlere kısıtlı erişimini daha da engelleyeceğini belirtti.

Ghebreyesus, Gazze'deki yeni tahliye emirlerinin ardından aksayan sağlık hizmetlerine ilişkin X hesabından paylaşımda bulundu.

Gazze'de güvenli yer kalmadığını vurgulayan Ghebreyesus, İsrail'in yeni tahliye çağrısının bölgede yaşayan Filistinlilerin sağlık hizmetlerine erişimini daha da zorlaştıracağını belirtti.

Ghebreyesus, Filistinliler için kritik öneme sahip tıbbi tesislerin, çevrelerindeki çatışmalar veya erişim engelleri nedeniyle hızla işlevsiz hale gelebileceği uyarısında bulundu.

Gazze'deki bazı önemli hastanelerin hizmet dışı kaldığını kaydeden Ghebreyesus, yeni tahliye uyarısı sonrası hastanelere sığınanların, sağlık personelinin ve hastaların buraları terk etmeye başladığını ve bu durumun hastaları tehlikeye attığını ifade etti.

Gazze Şeridi'nin kuzeyi ve Gazze şehrine yeniden kara saldırıları başlatan İsrail ordusu, kuzeydeki bazı mahallelere zorla tahliye kararları çıkarmıştı.

Yaklaşık 2,3 milyon kişinin yaşadığı Gazze'de, zorunlu göç Filistinlilerin hayatının bir parçası halinde geldi. Saldırıların başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'deki Filistinlilerin yaklaşık 2 milyonu zorla yerinden edildi.

İsrail ordusunun saldırıları nedeniyle milyonlarca Filistinli, defalarca göç etmek zorunda kaldı.