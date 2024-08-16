DSÖ: M çiçeği virüsü hızla yayılıyor ve yüksek ölüm oranına sahip - Son Dakika
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DSÖ: M çiçeği virüsü hızla yayılıyor ve yüksek ölüm oranına sahip

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Margaret Harris, M çiçeği virüsünün (mpox) eskisinden daha hızlı yayıldığını ve yüksek ölüm oranına sahip olduğunu bildirdi. Harris, virüsün özellikle bağışıklık sistemi zayıf olanlar ve çocuklar için daha tehlikeli olduğunu belirtti.

16.08.2024 16:17
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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Margaret Harris, M çiçeği virüsünün (mpox) eskisinden daha hızlı yayıldığını ve yüksek ölüm oranına sahip olduğunu bildirdi.

Harris, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisinin haftalık basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

"M çiçeği virüsü eskisinden daha hızlı yayılıyor ve yüksek ölüm oranına sahip." ifadesini kullanan Harris, bunun özellikle bağışıklık sistemi zayıf olanlar ve çocuklar için daha tehlikeli olduğunu belirtti.

Harris, M çiçeği için şu anda belirli bir tedavinin olmadığını ancak destekleyici tedavilerin bu virüse yakalanan hastalar için kullanıldığını kaydetti.

M çiçeği vakalarının temas yoluyla yayıldığını dile getiren Harris, daha fazla yayılmayı önlemek için hasta kişilerin temaslarına dikkat etmesi çağrısında bulundu.

Harris, dün İsveç'te ilk M çiçeği vakasının bildirilmesinin takip sisteminin işe yaradığını gösterdiğine dikkati çekerek, "İsveç, tanımlanan ilk vaka konusunda şeffaf davrandı, diğer ülkeler de bu yolu izlemeli." dedi.

Halk sağlığı acil durumu

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, M çiçeği virüsünün Afrika ve diğer bölgelerde daha fazla uluslararası yayılma potansiyeli olasılığı karşısında 14 Ağustos'ta DSÖ Acil Durum Komitesini toplama kararı almıştı.

Toplantı sonrası değerlendirmelerde bulunan Ghebreyesus, "DSÖ Acil Durum Komitesi bugün toplandı ve bana (M çiçeği virüsüyle ilgili) durumun uluslararası öneme sahip bir halk sağlığı acil durumu oluşturduğu tavsiye görüşünü bildirdi. Bu tavsiyeyi kabul ettim." açıklamasında bulunmuştu.

Afrika Birliği, Afrika ülkelerinde hızla yayılan M çiçeği virüsüne karşı kıta çapında halk sağlığı için acil durum ilan edildiğini belirtmişti.

Hem hayvanlardan hem insanlardan bulaşıyor

M çiçeği virüsü fareler ve sincaplar gibi kemirgen hayvanlardan veya enfekte olmuş bireylerden bulaşıyor. Virüsün neden olduğu vücut döküntülerine dokunmak, bu döküntülerin bulaştığı giysi, çarşaf, havlu ve benzeri eşyaları kullanmak ve vücut sıvılarıyla temas etmek en önemli bulaş nedenleri arasında yer alıyor.

İlk belirtiler virüsü kaptıktan sonraki 5 ila 21 günde ortaya çıkabiliyor. Virüs genelde yüksek ateş, baş, sırt ve kas ağrısı, lenf bezlerinde şişlik, yorgunluk, üşüme, titreme ve ciltte su çiçeğine benzer kabarcıklara neden oluyor.

Özel bir tedavi yöntemi olmayan hastalığın tedavisi antiviral ilaçlarla yapılıyor. Vakaların büyük bir kısmı hastalığı hafif geçiriyor ve birkaç hafta içinde sağlığına kavuşuyor.

DSÖ, "maymun çiçeği hastalığı (Monkeypox)" ismini, 2022'de ırkçılık ve ayrımcılık kaygısıyla "mpox" olarak değiştirdi.

Kaynak: AA

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