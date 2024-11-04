DSP Genel Başkanı Aksakal: Kayyum atamaları beklenen bir sonuç

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(ANKARA) - DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Mardin, Batman ve Halfeti belediye başkanlarının görevden alınarak yerlerine kayyum atanmasına ilişkin açıklama yaptı. Aksakal, "Teröre payandalık yapanlara kadim Türk devleti asla müsaade etmez. Mardin Büyükşehir, Batman ve Halfeti Belediyelerine 'Kayyum' ataması olağan ve beklenen bir sonuçtur" dedi.

DSP Genel Başkanı Aksakal, X hesabından Mardin, Batman ve Halfeti belediye başkanlarının görevden alınarak yerlerine kayyum atanmasına ilişkin açıklama yaptı. Aksakal, şunları kaydetti:

"Teröre payandalık yapanlara kadim Türk devleti asla müsaade etmez. Mardin Büyükşehir, Batman ve Halfeti Belediyelerine 'Kayyum' ataması olağan ve beklenen bir sonuçtur. Ancak ilginç olan şudur ki; CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'in Mardin'e gitme kararıdır. Terör örgütünün siyasi ayağı HDP de Meclis Grup Toplantısını Mardin'de yapacağını açıkladı. Geçtiğimiz günlerde Edirne Cezaevi sakini Demirtaş'ı ziyaret ederek bağlılıklarını bildiren sayın Özel de CHP Meclis Grubunu Mardin'e çağırıp ortak toplantı yapsınlar, en azından maskeli siyaseti sonlandırmış olurlar."