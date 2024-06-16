DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Gazze'deki İnsanlık Dramına Dikkat Çekti

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DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, " Gazze'de yaşanan insanlık dramı bütün bu duygularımızın tercümanı olmaya yetecektir. Ümidimizi ve umudumuzu yitirmeksizin, bu kanın, gözyaşının son bulduğu bir Kurban Bayramı olması temennisiyle tüm halkımızın mutluluk ve huzur dolu duyguların bir arada yaşandığı bayramlara erişmesini diliyorum." ifadesini kullandı.

Aksakal, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkati çekti.

Dünya tarihinin en acımasız ve insanlık değerlerinin tamamen ortadan kaldırıldığı bir dönemi yaşamanın talihsizliğiyle yeni bir Kurban Bayramı ortamında bulunulduğunu belirten Aksakal, şunları kaydetti:

"İslam aleminin inanç değerlerine ulaşamadığı bugün, ne acıdır ki insanlığın kurban edildiğine tanık oluyoruz. Özellikle Gazze'de yaşanan insanlık dramı bütün bu duygularımızın tercümanı olmaya yetecektir. Ümidimizi ve umudumuzu yitirmeksizin, bu kanın, bu gözyaşının son bulduğu bir Kurban Bayramı olması temennisiyle tüm halkımızın mutluluk ve huzur dolu duyguların bir arada yaşandığı bayramlara erişmesini diliyorum."