 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Türkiye'nin bağımsızlık yolunda güçlü adımlar atacağını söyledi - Son Dakika
Üye Girişi

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Türkiye'nin bağımsızlık yolunda güçlü adımlar atacağını söyledi

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, yeni yıl mesajında, Türkiye'nin karşılaştığı felaketler ve küresel saldırılara rağmen bağımsızlık yolunda ilerlemeye devam edeceğini belirtti. Aksakal, 2024 yılının sağlık, mutluluk, huzur ve umut dolu bir yıl olmasını temenni etti.

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Türkiye\'nin bağımsızlık yolunda güçlü adımlar atacağını söyledi
31.12.2023 - 17:19,
Abone Ol

Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, "Her türlü küresel emperyalist saldırı ve kumpasa rağmen tam bağımsız Türkiye yolunda yürüyüşümüzü daha da güçlendireceğiz." ifadelerini kullandı.

Aksakal, yeni yıl mesajında, 11 ilde yaşanan büyük deprem felaketinin yanında, sel felaketleri, deniz kazaları, savaşlar ve insanlık tarihinin en acımasız soykırımının yaşandığı bir yılın geride bırakıldığını kaydetti.

Önder Aksakal, "Her türlü küresel emperyalist saldırı ve kumpasa rağmen tam bağımsız Türkiye yolunda yürüyüşümüzü daha da güçlendireceğimize olan inancımla 2024 yılının sağlık, mutluluk, huzur ve umut dolu bir yıl olmasını temenni ediyorum." değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Türkiye, Dsp, Deprem, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Türkiye'nin bağımsızlık yolunda güçlü adımlar atacağını söyledi - Son Dakika


15:54
Özgür Özel, cenazesinde protesto edildiği şehidin ailesini ziyaret etti: Provokasyon yapmak isteyenler baltayı taşa vurdu Özgür Özel, cenazesinde protesto edildiği şehidin ailesini ziyaret etti: Provokasyon yapmak isteyenler baltayı taşa vurdu
15:33
İçki masasında küfürlü şarkı söyleyen fenomen Azad Yılmaz adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı İçki masasında küfürlü şarkı söyleyen fenomen Azad Yılmaz adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
15:12
Aile dizisi Orta Doğu'nun en büyük dijital platformundan kaldırıldı! Nejat İşler'e isyan ettiren küfürlü paylaşım Aile dizisi Orta Doğu'nun en büyük dijital platformundan kaldırıldı! Nejat İşler'e isyan ettiren küfürlü paylaşım
14:48
Kızıldeniz'de sular ısındı! Husiler yük gemisine saldırdı, ABD Donanması'na ait helikopterler 3 tekneyi yerle bir etti Kızıldeniz'de sular ısındı! Husiler yük gemisine saldırdı, ABD Donanması'na ait helikopterler 3 tekneyi yerle bir etti
14:48
Ukrayna'nın Rusya'ya füze saldırısında ölü sayısı 24'e yükseldi! Putin misilleme olarak Harkov'u vurdu Ukrayna'nın Rusya'ya füze saldırısında ölü sayısı 24'e yükseldi! Putin misilleme olarak Harkov'u vurdu
14:07
Demirtaş babasının cenazesine katılmayacak! Avukatlarına ''Adalet Bakanlığı'na başvurmayın'' talimatı Demirtaş babasının cenazesine katılmayacak! Avukatlarına ''Adalet Bakanlığı'na başvurmayın'' talimatı
14:06
Yeni Zelanda 2024 yılına girdi Yeni Zelanda 2024 yılına girdi
13:29
Gazze'de katliam yapan İsrail'e ünlü yönetmen Oliver Stone'dan sert tepki: Hayatımda böyle bir katliam görmedim Gazze'de katliam yapan İsrail'e ünlü yönetmen Oliver Stone'dan sert tepki: Hayatımda böyle bir katliam görmedim

Son Dakika
15:54 Özgür Özel, cenazesinde protesto edildiği şehidin ailesini ziyaret etti: Provokasyon yapmak isteyenler baltayı taşa vurdu
15:33 İçki masasında küfürlü şarkı söyleyen fenomen Azad Yılmaz adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
15:12 Aile dizisi Orta Doğu'nun en büyük dijital platformundan kaldırıldı! Nejat İşler'e isyan ettiren küfürlü paylaşım
14:48 Kızıldeniz'de sular ısındı! Husiler yük gemisine saldırdı, ABD Donanması'na ait helikopterler 3 tekneyi yerle bir etti
14:48 Ukrayna'nın Rusya'ya füze saldırısında ölü sayısı 24'e yükseldi! Putin misilleme olarak Harkov'u vurdu
14:07 Demirtaş babasının cenazesine katılmayacak! Avukatlarına ''Adalet Bakanlığı'na başvurmayın'' talimatı
14:06 Yeni Zelanda 2024 yılına girdi
13:29 Gazze'de katliam yapan İsrail'e ünlü yönetmen Oliver Stone'dan sert tepki: Hayatımda böyle bir katliam görmedim
13:17 Bahçeli: Türk sporunu kirli amaçlarına alet etmek için faal halde olanların karşısında duracağız
13:02 Pavyon dansıyla olay olan Hazar Ergüçlü, Ezo isimli konsomatristen ders almış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2023 17:31:45. #1.12#
SON DAKİKA: DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Türkiye'nin bağımsızlık yolunda güçlü adımlar atacağını söyledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement