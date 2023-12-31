DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Türkiye\'nin bağımsızlık yolunda güçlü adımlar atacağını söyledi

Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, "Her türlü küresel emperyalist saldırı ve kumpasa rağmen tam bağımsız Türkiye yolunda yürüyüşümüzü daha da güçlendireceğiz." ifadelerini kullandı.

Aksakal, yeni yıl mesajında, 11 ilde yaşanan büyük deprem felaketinin yanında, sel felaketleri, deniz kazaları, savaşlar ve insanlık tarihinin en acımasız soykırımının yaşandığı bir yılın geride bırakıldığını kaydetti.

Önder Aksakal, "Her türlü küresel emperyalist saldırı ve kumpasa rağmen tam bağımsız Türkiye yolunda yürüyüşümüzü daha da güçlendireceğimize olan inancımla 2024 yılının sağlık, mutluluk, huzur ve umut dolu bir yıl olmasını temenni ediyorum." değerlendirmesini yaptı.