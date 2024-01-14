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DSP Milletvekili Nural Karagöz Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
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DSP Milletvekili Nural Karagöz Son Yolculuğuna Uğurlandı

DSP 21. Dönem Milletvekili Nural Karagöz, Babaeski ilçesinde hayatını kaybettikten sonra Cedit Ali Paşa Camisi'nde düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Törene Kırklareli Valisi Birol Ekici, İlçe Kaymakamı Şenol Elmacıoğlu ve vatandaşlar katıldı. Aynı gün Lüleburgaz Ziraat Odası Başkanı Selçuk Çamlıca, üretici ziyaretlerine devam etti ve köyleri ziyaret ederek üreticilerin isteklerini dinledi.

DSP Milletvekili Nural Karagöz Son Yolculuğuna Uğurlandı
14.01.2024 - 14:01,  Güncelleme: 14:03
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Hayatını kaybeden DSP 21. Dönem Milletvekili Nural Karagöz, Babaeski ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.
Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Karagöz için Cedit Ali Paşa Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.
Burada öğle vakti İl Müftüsü Yusuf Eviş tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından Özcan'ın cenazesi, ilçe mezarlığında toprağa verildi.
Töreni Kırklareli Valisi Birol Ekici, İlçe Kaymakamı Şenol Elmacıoğlu ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA
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