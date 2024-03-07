Düzce Üniversitesinde (DÜ) "Dünya Kadınlar Günü İlham Veren Başarı Hikayeleri" paneli gerçekleştirildi.
DÜ'den yapılan açıklamaya göre, Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (DÜKAM) ve Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM) işbirliğiyle düzenlenen panel, Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Müzik Bölümünden Prof. Dr. Haluk Yücel ve Dr. Öğretim Üyesi Eda Nazlımoğlu'nun hazırladığı, öğrencilerin seslendirdiği müzik dinletisiyle başladı.
Panelin açılışında konuşan İl Tarım ve Orman Müdürü Esra Uzun, güçlü toplumların güçlü kadınlar tarafından yetiştirilen çocuklarla ve mutlu kadınların yetiştirdiği mutlu çocuklarla olacağına inandığını belirtti.
DÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Genç ise günümüzde eğitimin gelişmesi ve üniversitelerin yaygınlaşmasıyla kadınların artık ekonomik özgürlüğe sahip olduklarını kaydetti.
Panelin moderatörlüğünü gerçekleştiren DÜKAM Müdürü Doç. Dr. Şule Çeviker Ay da kadınları emekleri ve yaptıkları dönüşümler çerçevesinde ele aldıklarını aktardı. Ay, kadınlar için rol modellerin önemli olduğunu vurguladı.
Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Kadın Konukevinden psikolojik danışman Sümeyye Kırıcı, konukevine sığınmış ve sonrasında kendi ayakları üzerinde duran başarılı kadınlardan örnekler verdi.
Düzce Kadın Emeği Merkezi yöneticisi Nermin Alayıldız, merkezin ve Olimpik Anneler Kooperatifinin kuruluş hikayelerinden bahsetti.
Son Dakika › Güncel › DÜ'de 'Dünya Kadınlar Günü İlham Veren Başarı Hikayeleri' Paneli Gerçekleştirildi - Son Dakika
Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, Pervari ilçesinde 4 yıldır öğretmenlik yapan Cennet öğretmen ve öğrencilerini kabul etti. Kızılkaya, öğretmenin dezavantajlı öğrenciler için yaptığı çalışmaları takdir ederek, öğretmen ve öğrencilere kitap hediye etti.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İŞKUR aracılığıyla bu yılın ilk iki ayında işe yerleştirilenlerin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 41 artarak, yaklaşık 208 bini bulduğunu bildirdi. Bakan Işıkhan, AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi'ni ziyaretinde, AK Parti'nin kurulduğu günden bugüne kadar milletin umudu olduğunu ve bundan sonra da olmaya devam edeceğini söyledi.
Trabzon'da görevli 261 polis, Türk Kızılay'ının mobil kan bağışı aracında kan bağışında bulundu. İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk, Doğu Karadeniz Bölge Kan Merkezi işbirliğiyle başlatılan kampanyaya destek olduklarını belirtti. Kampanyaya katılan emniyet personeline teşekkür eden Esertürk, hedeflenen sayıya ulaşıldığını söyledi. Doğu Karadeniz Bölge Kan Merkezi yetkilisi Dila Baran da kan bağışının önemine dikkat çekerek, emniyet teşkilatına teşekkür etti.
Şırnak Belediye Başkanı ve AK Parti Şırnak Belediye Başkan adayı Mehmet Yarka, bir otelin konferans salonunda düzenlenen programda, 5 yılda gerçekleşen ve seçildiği takdirde 5 yıl içerisinde yapılacak projeleri anlattı. Yarka, Şırnak'ta 5 yıl içerisinde 121 projeyi hayata geçirerek vatandaşların hizmetine sunduklarını belirtti ve seçmenlerden destek istedi.
Amasya'da, il emniyet müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan bir ihbar sonucunda bir yolcu otobüsü durduruldu. Otobüsteki yolculardan biri olan B.D'nin üzerinde, 6 parça halinde toplamda 3 kilogram külçe altın bulundu. Şüpheli gözaltına alındı ve emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde belediyenin kadın personeline idari izin verileceğini açıkladı. Gürkan, kadınların kentin güzelleşmesine katkı sağladığını ve kadınlara pozitif ayrımcılık uyguladıklarını belirtti. Ayrıca, diğer siyasi parti temsilcileri de kadınların önemine vurgu yaparak Kadınlar Günü'nü kutladılar.
Sivas'ta 1-7 Mart Deprem Haftası münasebetiyle gerçekleştirilen tatbikatta deprem anında kurtarma çalışmaları, yangın önlemleri ve emniyet tedbirleri ele alındı.
Sizin düşünceleriniz neler ?