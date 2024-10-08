DÜ Rektörü Prof. Dr. Eronat, 2024-2025 Akademik Yıl açılış törenine katıldı

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Dicle Üniversitesi (DÜ) Rektörü Prof. Dr. Kamuran Eronat, 2024-2025 Akademik Yılı açılış törenine katıldı.

DÜ'den yapılan açıklamaya göre, 2024-2025 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Törene, Dicle Üniversitesinden Rektör Prof. Dr. Kamuran Eronat, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sebahattin Ertuğrul, DÜKSAM Müdürü Prof. Dr. Şengül Kocaman ve öğrenciler katıldı.

Törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'ın akademik yılın başarılı geçmesi dileğinde bulunduğu belirtildi.