Dubai'de düzenlenen 2024 Dünya Hükümetler Zirvesi başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Dubai'de düzenlenen 2024 Dünya Hükümetler Zirvesi başladı

Dubai\'de düzenlenen 2024 Dünya Hükümetler Zirvesi başladı

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai kentinde düzenlenen '2024 Dünya Hükümetler Zirvesi' 25'ten fazla devlet başkanı ve hükümet liderinin katılımıyla başladı. Zirvede geleceğin hükümetleri şekillendirilecek ve dünyanın karşı karşıya kaldığı acil sorunlar ele alınacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da zirveye onur konuğu olarak katılacak ve mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirecek.

12.02.2024 16:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai kentinde düzenlenen "2024 Dünya Hükümetler Zirvesi" 25'ten fazla devlet başkanı ve hükümet liderinin katılımıyla başladı.

BAE resmi haber ajansı WAM'da yer alan haberde, "Geleceğin Hükümetlerini Şekillendirmek" temasıyla gerçekleşen Dünya Hükümetler Zirvesi'nin 14 Şubat'a kadar süreceği belirtildi.

Zirvede dünyanın karşı karşıya kaldığı acil sorunların gölgesinde geleceğe dair fırsat ve zorlukların ele alınacağı aktarılan haberde, zirveye 25'ten fazla devlet ve hükümet liderinin katılım gösterdiğine işaret edildi.

Dubai'de gerçekleşen zirveye dünyanın farklı ülkelerinden 120 hükümet heyetinin yanı sıra 85'i aşkın uluslararası ve bölgesel örgütün katılım sağladığı vurgulanan haberde, 4 binden fazla katılımcı arasında dünyanın dört bir yanından uzman, düşünür ve yetkililerin de zirvede bulunacağı ifade edildi.

Haberde, Dünya Hükümetler Zirvesi kapsamında 6 ana temada gerçekleşecek 15 küresel forumda gelecekteki küresel büyük dönüşümlerin ele alınacağına dikkat çekildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından dün yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Dünya Hükümetler Zirvesi'ne 13 Şubat'ta onur konuğu olarak iştirak edeceği belirtilmişti.

Açıklamada, Zirve vesilesiyle, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan başta olmak üzere katılımcı ülkelerden mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştireceğinin öngörüldüğü kaydedilmişti.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Diplomasi, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dubai'de düzenlenen 2024 Dünya Hükümetler Zirvesi başladı - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2024 18:22:41. #1.11#
SON DAKİKA: Dubai'de düzenlenen 2024 Dünya Hükümetler Zirvesi başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement