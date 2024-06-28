Dubai post makinesiyle para çekilmesi iddiasıyla 12 şüpheli gözaltına alındı

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(İSTANBUL)- "Dubai post makinesiyle para çekilmesi" ve "kara para aklanması" iddialarıyla İstanbul, Tekirdağ ve Nevşehir'de düzenlenen operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin POS cihazları üzerinden kuyumculuk faaliyeti izlenimi verilmesi, böylece komisyon karşılığında yaklaşık 15 milyar lira çekim yapılması olayına karıştıkları ileri sürüldü.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre; Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 6 ay önce Fatih'te düzenlenen operasyonda 8 şüphelinin yakalandığı "Dubai post makinesiyle para çekilmesi" ve "kara para aklanması" iddialarına yönelik soruşturmayı derinleştirdi. Ekipler, BDDK'nin hazırladığı inceleme raporu sonucu yurt içinde faaliyet gösteren şirketlere ait POS cihazları üzerinden kuyumculuk faaliyeti izlenimi verildiği, böylece komisyon karşılığında yaklaşık 15 milyar lira çekim yapıldığını belirledi.

3 ilde operasyon: 12 gözaltı

Örgütlü olarak izinsiz ödeme hizmeti faaliyetinde bulundukları, "Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu'na muhalefet" ettikleri ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarını işledikleri öne sürülen 12 şüpheli için İstanbul merkezli Tekirdağ ve Nevşehir'de operasyon düzenlendi. Şüpheliler gözaltına alınırken, aramalarda çok sayıda yabancı ülkeye ait banka kartı, ziynet eşyası, dijital materyal ile 148 bin 700 lira ve 465 dolara el konuldu. Şüphelilerle ilgili işlemlerin devam ettiği belirtildi.